Cori e CF do Corinthians sugerem aprovação das contas de Duilio, apesar de ressalvas; saiba detalhes

O Conselho Fiscal (CF) e o Conselho de Orientação (Cori), órgãos fiscalizadores do Corinthians, sugeriram, nesta sexta-feira, a aprovação das demonstrações financeiras do clube referente a temporada 2023, quando Duilio Monteiro Alves ocupou a presidência da instituição. Há dois dias, A RSM Global, empresa contratada para fazer uma auditoria independente do balanço, também emitiu um parecer positivo.

Agora, a aprovação das contas do ano passado dependem da votação que vai acontecer no Conselho Deliberativo (CD), na próxima segunda-feira.

No Parque São Jorge, a reunião é tratada como um grande acontecimento e expectativa. Há, nos bastidores, movimentações políticas importantes a fim de constituir articulações e alianças para o pleito.

No Cori, a recomendação pela aprovação foi comunidada após um placar de 7 a 5 entre os membros do órgão. Compõem o Cori os seguintes conselheiros: Cateano Blandini, Celso Sobrinho, Fábio Soares, Fausto di Toti, Felipe Ezabella, Heleno Maluf, Miguel Marques, Paulo Roberto, Pedro Soares e Roberto Parisi.

O CF é composto por Claudio Senise, Haroldo Dantas e Paulo Pimental. O trio de sócios não pertence, neste momento, ao quadro de conselheiros, pois o CF também tem a responsabilidade de fiscalizar o CD.

Diferentemente do relatório da RSM Global Auditoria, o Conselho Fiscal do Corinthians aprovou a demonstração financeira com ressalvas. A Gazeta Esportiva teve acesso ao relatório. Abaixo, um resumo das sete observações destacadas pelo CF:

1 - Chamada de atenção por causa das datas das assinaturas, do montante envolvido e o período que compõe a dívida com os empresários.

2 - Aumento das despensas com serviços, por exemplo, segurança e outros, apesar de não haver irregularidade.

3 - Revisão do orçamento anual no final do exercício, após grande parte já ter sido realizado.

4 - Divergência detectada pela RSM Auditoria Independente no sistema entre financeiro e contábil. Justificou-se que o sistema utilizado (Totvs) precisa de ajustes para implementação de melhores controles no módulo financeiro, mas afirmaram que o saldo contábil reflete com exatidão a posição real. Em razão da deficiência, o relatório dos auditores detectou uma divergência de R$ 978 mil na composição de adiantamento de fornecedores.

5 - Ausência de pastas contendo as despesas administrativas superiores a cinco salários mínimos, com os três orçamentos, conforme determina o Estatuto.

6 - Três atletas contratados sem aprovação do Cori, com valor acima de 40 mil salários mínimos, conforme determina o Estatuto.

7 - Pouco tempo para analisar mais detalhadamente os documentos.

A reportagem procurou o staff de Duilio Monteiro Alves para tratar sobre as ressalvas e o resultado final do relatório do Conselho Fiscal e obteve um comentário de Wesley Melo, diretor financeiro do clube na gestão passada.

"Encaro com muita naturalidade. É um parecer que tem sugestões de melhorias, que fazem parte, é normal. A própria auditoria externa emite um parecer público, mas ela também emite um relatório interno de melhorias de controle, coisas que a gente poderia fazer melhor, que não é público, fica só com o Corinthians e o próprio Conselho Fiscal teve acesso a isso e fez uma menção", comentou Wesley.

"Acho que eles cometeram um equívoco quando falam das contratações que fizemos acima do limite, que deveriam passar pelo Cori. Tem um equívoco, porque não teve nenhuma contratação acima deste limite. Não teve nenhuma que tivesse envolvido grana e que tivesse passado desse limite. Mas, de qualquer forma, não entendo que isso seja um grande ponto também", continuou.

Neste caso, Wesley Melo refere-se a contratação de Yuri Alberto. O valor final do negócio feito com o Zenit foi de 12,5 milhões de euros, cerca de R$ 69,5 milhões na ocasião, entretanto, o Corinthians não desembolsou nenhum dinheiro. O clube usou porcentagens dos direitos econonômicos de outros jogadores para fechar o acordo com os Russos. Foram eles: Robert Renan, Du Queiroz, Ivan, Mantuan e Pedro.

"De valor acima (dos 40 mil salários mínimos), só contratamos o Yuri, mas não tem valor envolvido, só troca de atletas, inclusive no TMS (documento gerado pela Fifa para transferências de atletas) não aparecem valores, só os percentuais trocados", completou, antes de finalizar suas observações.

"Eu fico agradecido pelo Conselho Fiscal ter sugerido aprovação, apesar de ter algumas ressalvas, porque são ressalvas de melhoria, não ressolvas que invalidam ou que possam representar alguma perda para a demonstração financeira do clube. Melhorias sempre teremos de estar implementando".