Torcedores do Santos acendem sinalizadores na Ressacada, e árbitro registra na súmula

Proibida de ir aos jogos do Santos na Vila Belmiro devido a uma punição do STJD, a torcida do Santos fez muita festa nesta sexta-feira, na vitória de 2 a 0 sobre o Avaí, na Ressacada, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No decorrer do segundo tempo, um grupo de fãs acendeu sinalizadores nas arquibancadas do estádio. O ato foi registrado na súmula pelo árbitro Lucas Paulo Torezin.

"Informo que aos 2 minutos da segunda etapa a torcida do Santosfez uso de sinalizadores nas arquibancadas, após identificar tal ato foi solicitado o anuncio no sistema de som do estádio que os mesmos fossem apagados, sendo controlada a situação. A partida não foi paralisada por tal acontecimento", escreveu.

Com o registro na súmula, o Santos pode ser julgado pelo STJD e, consequentemente, sofrer uma multa.

O Peixe está cumprindo uma punição de três partidas como mandante com portões fechados e mais três com público parcial devido às confusões que marcaram o rebaixamento do clube para a Série B do Brasileirão. Até o momento, o time cumpriu apena um embate, na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu.

O Alvinegro Praiano volta a campo no dia 6 de maio, segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Guarani, pela terceira rodada da Série B.