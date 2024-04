São Paulo contrata ex-Vasco e quer mais dois para fechar Análise de Mercado

O São Paulo contratou o analista de mercado Rafael Barros, ex-Vasco, para chefiar o Departamento de Análise de Mercado do clube.

Barros chega para a posição de Head Scout, mais alto do departamento. A função é prospectar contratações para o time.

Rafael Barros tem passagens por Athletico-PR, Coritiba e Vasco antes de chegar o Tricolor. Ele é mineiro e chegou a ser gerente de competições da federação do estado.

O UOL ouviu que o Tricolor ainda busca mais dois profissionais para fechar o departamento. Recentemente, o clube perdeu Marcelo Silva, que deixou o São Paulo rumo ao AVS (POR).

O departamento já conta com Josué Romero, ex-Juventude. Ele chegou no início do ano após se desligar do clube de Caxias do Sul.

Dorival Jr levou para a seleção o antigo Head Scout do clube, indicado por ele ao Tricolor, João Marcos, ex-Ceará. Guilherme Lyra, chefe do departamento de análise de desempenho também deixou o São Paulo rumo a seleção brasileira a convite de Dorival.

