Liderança do Santos na Série B empolga Carille: 'Forte candidato ao título'

O técnico Fábio Carille se mostrou satisfeito com a atuação do Santos após a vitória de 2 a 0 sobre o Avaí nesta sexta-feira, na Ressacada, e vê o time como favorito para o título na Série B.

Morelos x Furch

"Morelos dando uma resposta muito melhor, treinou, é visível que emagreceu e está querendo. Furch ainda precisamos ter alguns cuidados, tem uma leve dor no púbis. Isso vai aumentando em campo e chega uma hora que não aguenta. Temos essa preocupação pela saúde do atleta e por queimar uma substituição na primeira etapa. É tudo muito bem programado com o DM."

"Uma vitória consistente, time concentrado o tempo todo. Suportamos bem no primeiro tempo, criamos chances para o gol. No segundo voltamos concentrados, criamos mais e rodamos mais a bola. No primeiro gol do JP Chermont ficamos bastante com a bola e ficamos muito felizes."

Atraso

"Chato isso de entrar com o hino tocando. Chegamos tarde aqui, a polícia não fez um trabalho legal. A escolta não fez um trabalho legal, segurando nosso ônibus, coisa chata e antiga. Tínhamos programado, eles não abriram caminho. Respeitando todos os semáforos e em outros lugares abrem espaço para andar. A CBF deveria intervir, não tem mais espaço e tempo para essas coisas. Muito chato. Os órgãos que cuidam precisam ter sabedoria para entender que futebol não é mais assim."

Santos briga pelo título

"Muito satisfeito. Somos um candidato fortíssimo ao acesso e ao título. Temos que manter a humildade, não vai ser fácil. São 36 rodadas com muita coisa pra acontecer. Vamos continuar com essa cobrança de nível de concentração alto, vamos chegar sim e alcançar nossos objetivos."

Papo no intervalo

"Elogiei muito, gostei do que vi. Não é fácil jogar contra o vento, o time tentando pressionar e nós controlando bem. João trabalhou pouco. Pedi a mesma concentração e coisas que passamos durante a semana. Atenção e jogando a favor do vento no segundo tempo, tivemos mais oportunidades. Conseguimos dois gols e três pontos importantes."

Avaliação de JP Chermont

"O acompanho desde a Copinha, alguns no estádio e outros na TV. Tem futuro brilhante. Esses jogadores mais jovens têm que aproveitar os jogadores mais experientes, de bom caráter... já viveram tantas coisas. O Gil, João, Pituca, Giuliano, Furch, Guilherme já rodou a Arábia, Emirados... tem que aproveitar. Eu falo: 'aprende, olha'. JP tem uma cabeça ótima e isso fará ele crescer mais ainda."

Estreia de Escobar

"Para minimizar os erros [de contratação], quando a gente analisa o jogador nós saímos atrás de vídeos, buscando informações profissionais. E as informações foram as melhores possíveis. Estamos contentes, desde o primeiro dia de trabalho com bola mostrou esse lateral aceso, vivo, que trabalha bem com a perna direita. Para passe como finalizar, cruzamento também. Ótimo profissional que nos ajudará a buscar nossos objetivos."