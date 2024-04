Desde sua estreia, Borré é o jogador da Série A com mais finalizações; veja números

O atacante colombiano Rafael Borré, desde que estreou pelo Internacional no dia 10 de abril, contra o Real Tomayapo-BOL, pela Sul-Americana, é o jogador da Série A com mais finalizações.

Segundo o Sofascore, nas 7 oportunidades (6 de titular), o atacante foi responsável por chutar incríveis 27 vezes, sendo 12 delas para fora do alvo, incluindo uma penalidade. Além disso, o atleta converteu apenas uma chance clara das dez que teve.

? Rafael Borré é o jogador da Série A com mais finalizações desde que estreou pelo @SCInternacional. ??? ??7 jogos (6 titular)

??1 gol

??1 assistência

?27 finalizações (12 no gol)

?1/10 chances claras convertidas (10%)

?25 duelos aéreos ganhos (!)

?Nota Sofascore 6.67 pic.twitter.com/DGzjEKHOpV ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 26, 2024

O primeiro gol dele foi marcado na partida contra o Delfín, na noite de ontem, pela Sul-Americana. O atleta aproveitou a oportunidade na penalidade e converteu a cobrança. Por fim, além do gol, Borré soma uma assistência e 25 duelos aéreos ganhos.

O Internacional retorna aos gramados neste domingo, contra o Atlético-GO, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na competição, o Colorado venceu duas e perdeu uma. Já na Sul-Americana, conquistou o primeiro triunfo justamente contra o Delfín. Antes, havia empatado as duas que jogou.