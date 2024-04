De volta ao CT, mas fora da Arena: Rubão é suspenso pelo STJD

Diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, o Rubão, voltou a frequentar o CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira enquanto se recupera de um quadro de dengue. Porém, o dirigente não irá a jogos do Corinthians nas próximas semanas.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, o dirigente tomou uma punição no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) de 40 dias longe do estádio do Timão por ter contrariado a equipe de arbitragem após o duelo contra o São Bernardo, pela Copa do Brasil.

Naquela oportunidade, o diretor utilizou suas redes sociais para criticar os árbitros da partida. "É inacreditável como gostam de operar o Corinthians! Vergonhoso! Vamos por mais! O trabalho continua", escreveu Rubens em sua conta no X (antigo Twitter).

É inacreditável como gostam de operar o Corinthians!! É vergonhoso!! Vamos por mais!! O trabalho continua!! #vaicorinthians ? Rubão Gomes (@RG77_COR) March 15, 2024

Além da supensão de 40 dias, o diretor foi punido com uma multa de R$ 60 mil. O STJD cita infração ao artigo 243- F do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que configura uma ofensa à honra ou somente um desrespeito contra as decisões da equipe de arbitragem.

Além da punição a Rubão, o STJD aplicou a multa de R$ 76 mil ao Corinthians pelo uso de sinalizadores por parte da torcida naquele dia. E pode não parar por aí, já os corintianos fizeram o mesmo diante do Red Bull Bragantino, no último sábado, no Nabi Abi Chedid. O tema, aliás, foi abordado na reunião entre representantes da Gaviões da Fiel, o presidente Augusto Melo e o diretor de marketing, Sérgio Moura, no Parque São Jorge, na última quinta-feira.

Rubão vive situação indefinida no Corinthians

A situação de Rubão segue indefinida. Segundo apurou a Gazeta Esportiva, o dirigente tem uma reunião marcada com Augusto Melo, e o intuito do encontro é que a dupla volte a se entender e que Rubens continue no clube.

Após a derrota em Bragança, Augusto passou pela zona mista e, questionado sobre Rubão, prometeu "mudanças em tudo" nos próximos dias. Porém, até agora, tudo segue igual.

Augusto reavaliou sua decisão depois de ser alertado por aliados no Parque São Jorge sobre o risco de demitir Rubão do cargo de diretor de futebol. Vice-presidente em 2007, ele foi o principal articulador político de Melo na campanha eleitoral e, tê-lo como opositor, neste momento, não seria positivo na leitura dos pares do presidente.

A decisão final deve ficar para os próximos dias. A Gazeta Esportiva apurou que, embora pressionado, Rubão tem apoio de grupos políticos no Parque São Jorge e não cogita pedir para sair, o que torna a decisão ainda mais difícil de ser tomada por Augusto.

A próxima semana promete ser agitada nos lados do Parque São Jorge. Na segunda-feira, conselheiros aprovarão ou não as contas do clube referentes ao ano de 2023, o último do mandato de Duilio Monteiro Alves.

Enquanto isso, o Corinthians entra em campo neste domingo para encarar o Fluminense, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O time ainda não venceu e nem marcou gols na competição, até aqui.