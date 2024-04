'Não caiu a ficha', diz Rayssa Leal sobre influenciar jovens aos 16 anos

A carreira de Rayssa Leal se confunde com seu amadurecimento pessoal. A jovem começou cedo no skate profissional, conquistou títulos mundiais, a tão sonhada medalha olímpica e, consequentemente, influencia crianças e jovens espalhadas pelo mundo. Tudo aconteceu bem rápido e a atleta brasileira ainda está se acostumando com a realidade.

"Na verdade, ainda não tenho a noção de toda a minha representatividade. Eu tento entender tudo o que eu faço pelo meu esporte, pelas mulheres, pelas meninas, mas não cai a ficha sobre eu ser tão nova e já fazer tudo isso, sabe? Porque o skate também é uma diversão para mim", disse Rayssa.

A skatista é embaixadora da Liga Nescau, um campeonato poliesportivo estudantil, que une modalidades adaptadas e não adaptadas. Durante uma etapa em Imperatriz, cidade onde nasceu no Maranhão, Rayssa pôde reencontrar meninas com quem praticava skate e conhecer, além de incentivar, outros jovens.

"Hoje em dia tem muitas meninas que andam lá. Na Liga Nescau juntou a região todinha e todas as meninas que andam de skate foram para lá. Fazia um tempinho que eu não treinava na pista antiga, então eu não sabia quem estava andando de skate ou quem já tinha começado. Aí, ver todas aquelas meninas que apareceram para se divertir foi algo muito especial", destacou.

"Eu me via naquelas meninas, de verdade. Pensava: 'Cara, um dia eu já passei por isso? Participar de um campeonatozinho, andar em outro, aprender várias manobras desse jeito'. Eu olhava para elas e falava para não desistirem, porque eu passei por tudo isso e sei que é possível", completou.

Rayssa lembrou da sua principal inspiração, a também brasileira Letícia Bufoni, e exaltou a importância do incentivo ao esporte entre crianças e adolescentes.

"Desde pequenininha eu via os vídeos dela andando de skate, competindo. Era muito bonito ver tudo aquilo. Admirava o estilo dela, o jeito que ela se vestia, sabe? O jeito que ela andava era bem diferente. Ela me inspirava. Então ser inspiração para outras meninas é muito especial, porque também me motiva a continuar competindo, andando de skate", disse.

Ouro e Grécia

Rayssa tem dois sonhos que gostaria muito de realizar: o ouro olímpico e uma viagem à Grécia. Para ajudar em sua busca pelo primeiro lugar no pódio nas Olimpíadas de Paris, a brasileira já avisou que está praticando manobras inéditas.

"De alguns campeonatos para cá, a gente tenta entender qual estratégia é a melhor para gente usar no World Skate, porque cada campeonato é diferente. Tem que usar estratégias e manobras diferentes que a gente dá no nosso dia a dia. E eu estou andando sempre com o meu irmão, que é meu coach, então cada um vai puxando o outro. Acho que tudo isso vai ajudar na conquista do ouro. É o que a gente está contando, que dê uma boa nota, com fé em Deus", comentou.