Líder sem braçadeira, Danilo tem chance de ser capitão da seleção

Danilo deve ser o capitão da seleção brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha.

O que aconteceu

O jogador da Juventus já era um dos líderes do Brasil. agora, no entanto, a tendência é que ele oficialize a liderança.

Danilo tende a aproveitar as ausências de Casemiro, Marquinhos e Neymar, lesionados, para herdar a braçadeira. O lateral é o mais experiente do grupo atual.

Ele é o capitão da Juventus e tem histórico de convocações pelo Brasil desde 2011. O jogador integra o grupo que vai encarar Inglaterra e Espanha.

Danilo foi convocado por Dorival Júnior como lateral-direito. Em seu clube ele atua como zagueiro.

Dorival, porém, entende que Danilo tem a inteligência tática. O treinador entende que o jogador tem endendimento suficiente para recuperar os tempos de lateral sem maiores dificuldades.

Sem medo do CR7

A liderança do experiente lateral no vestiário da Juve teve mais de um episódio marcante, mas se iniciou em conversas com Cristiano Ronaldo. Danilo era um dos poucos jogadores da equipe italiana que CR7 de fato ouvia e aceitava cobranças.

O lateral era um dos jogadores com moral suficiente para cobrar quando o astro português ficava devendo ao time no aspecto tático. Ele nem sempre respondia, mas nunca deixou o brasileiro falando sozinho.

Tal comportamento fez de Danilo um líder natural no vestiário em pouco tempo. O jogador, que saiu do Brasil como campeão da Libertadores pelo Santos e brilhou no Porto, rodou por dois gigantes, Real Madrid e Manchester City. Mas sem conseguir conquistar totalmente a posição, conquistou uma história diferente na Juve.