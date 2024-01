Jornal: Aboubakar se lesiona em treino e não jogará Copa Africana de Nações

O experiente atacante Vincent Aboubakar, de Camarões e do Besiktas (TUR), se lesionou durante um treino da seleção camaronesa e não deve se recuperar a tempo de jogar a Copa Africana de Nações. A informação é do "CFoot", perfil do X que acompanha a equipe nacional do país.

O que aconteceu

Aboubakar machucou a coxa direita e espera por exames para confirmar a gravidade da lesão. De acordo com a imprensa camaronesa, a tendência é que ele não se recupere a tempo da disputa da principal competição africana de seleções.

O atacante se machucou ontem (12) durante uma atividade no campo sul do Instituto Politécnico Nacional Félix Houphouet Boigny, em Yamoussoukro, capital da Costa do Marfim, sede da Copa Africana de Nações.

Camarões estreia na competição continental na próxima segunda-feira (15). Pelo Grupo C, a equipe encara Guiné, às 14h (de Brasília). A chave ainda conta com Senegal e Gâmbia.

A Copa Africana de Nações começa hoje (13). A anfitriã Costa do Marfim faz o jogo inaugural contra Guiné-Bissau, às 17h (de Brasília).

Vincent Aboubakar, 31, foi o artilheiro da última edição da competição (2022), com cinco gols em sete jogos. Jogando em casa, Camarões ficou em terceiro lugar. Com a camisa da seleção, Aboubakar tem 37 gols em 99 jogos.

Atacante está afastado do clube após polêmica com implante capilar. Aboubakar teria mentido ao Besiktas e inventado uma lesão para fazer o procedimento estético.

O jogador foi oferecido a clubes brasileiros por um intermediário. O UOL apurou que Corinthians, Grêmio e Palmeiras foram procurados, mas que o nome do jogador não animou.