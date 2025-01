Anime: veja 6 títulos que prometem fazer sucesso em 2025

Assassinos treinados, bullying escolar, romances avassaladores. São várias as opções de animes que prometem fazer sucesso neste ano de 2025. Splash reuniu aqui uma lista com os títulos que têm tudo para fazer a cabeça. Confira aqui as futuras promessas:

"Sakamoto Days"

"Sakamoto Days" é uma das principais promessas do ano, uma das grandes apostas da editora Shueisha para emplacar uma nova série de ação. Na trama, conhecemos Taro Sakamoto, que trabalhava como assassino para uma organização, sendo um dos mais habilidosos. Só que ele se apaixona por uma balconista de loja e decide se aposentar. Após constituir família e ficar com uma aparência de senhorzinho, o pobre Sakamoto se verá obrigado a acabar com a aposentadoria para enfrentar novos adversários.

A série é publicada na "Shonen Jump", principal revista de mangá do Japão e casa de títulos como "Jujutsu Kaisen" e "One Piece", e vem aumentando gradativamente suas vendas com o sucesso da série. Pela posição no ranking da revista (a "Jump" escolhe a ordem dos capítulos de acordo com a popularidade da série), podemos perceber que "Sakamoto Days" pode não ser a mais querida do público, mas conta com a torcida dos editores da revista.

"Sakamoto Days" será disponibilizado pela Netflix, o que já garante uma certa vantagem. Vamos lembrar que no ano anterior "Dungeon Meshi" e "Ranma ½" bombaram graças à distribuição do serviço de streaming.

Honey Lemon Soda

"Honey Lemon Soda" é um dos sucessos dos mangás shoujo atualmente no Japão e mostra uma tendência de se apostar em mais histórias de romance. A protagonista é Uka Ishimori, uma garota tímida que sofre constante bullying por não conseguir revidar piadas e microagressões. Com a ajuda de um colega de classe viciado em soda de limão, Uka junta coragem para se impor diante os colegas que praticam bullying.

"Honey Lemon Soda" tem uma história forte, um casal com força e um traço diferente do habitual, com um estilo mais "rústico". Além do fato de ser um título de sucesso no Japão, a história da garota com olhar de limão siciliano parece ser uma aposta dos japoneses. O primeiro episódio até foi exibido durante a CCXP 24! "Honey Lemon Soda" será disponibilizado pela Crunchyroll.

"Yaiba: Samurai Legend"

O protagonista aqui é Yaiba Kurogane, um jovem garoto samurai treinado no campo e que acaba voltando a morar na cidade. Após alguns acontecimentos (e espadadas), o rapaz acaba metido em uma trama para impedir o fim do mundo pelas mãos de um Rei Demônio reencarnado.

Aqui temos muitos elementos que nos permitem apostar no sucesso deste anime. Para começar, ele conta com a animação do estúdio Wit, o mesmo de "Spy X Family" e "Ranking of Kings", o que já confere à obra um visual único. Outro ponto é que a história é criada por Gosho Aoyama, um dos maiores mangakás do Japão e responsável por "Detetive Conan" (um dos animes eternos do Japão). O mangá original teve 24 volumes no começo dos anos 1990, e contou com um anime de 52 episódios.

Infelizmente até o momento não há qualquer confirmação da exibição de "Yaiba: Samurai Legend" no Brasil.

"Gachiakuta"

Mangá 'Gachiakuta' Imagem: Reprodução/Shueisha

Com um visual sombrio e cinza, a trama de "Gachiakuta" começa com Rudo, que vem de uma linhagem de criminosos. Ele trabalha recolhendo lixo, mas um dia ele é acusado de um crime que não cometeu. Agora, ele terá que usar seus poderes ao lado de um grupo chamado Cleaners para enfrentar monstros do lixo.

Pouco se fala sobre "Gachiakuta", mas tudo indica ser uma série para ficarmos de olho. A versão animada será produzida pelo BONES, o que indica que o estúdio de "My Hero Academia" já está atrás de um novo shonen de lutinha para compensar o término das aventuras de Deku e seus amigos heróis. Até o momento não se sabe qual streaming lançará "Gachiakuta" por aqui.

"Lazarus"

Essa produção reúne várias características para se tornar um sucesso. Tem a animação do MAPPA (de "Jujutsu Kaisen") e a obra é criação original de Shinichiro Watanabe, simplesmente o pai de "Cowboy Bebop", "Samurai Champloo", "Carole & Tuesday" e mais sucessos.

Inclusive podemos até chutar que o sobrenome Gilberto do protagonista é uma homenagem a algum músico brasileiro, afinal em "Cowboy Bebop" já tínhamos os personagens Antônio, Carlos e Jobim. Até o momento de publicação desta matéria não há previsão de estreia, mas ele deve ser distribuído pela Max.

Ambientado em 2052, aqui temos um mundo no qual a humanidade conta com a ajuda de um remédio que cura tudo, porém ele traz também uma ameaça.

"Força! Nakamura!"

Aqui está a comédia romântica que todos esperavam! Em "Força, Nakamura!!" vamos acompanhar o dia a dia do jovem estudante Nakamura, um rapaz tímido que não consegue se declarar para seu colega de classe. A cada capítulo vamos ver ele chegando bem perto de confessar seu amor, mas algo sempre acontece de errado.

"Força, Nakamura!!" é um dos mais adoráveis mangás do gênero BL (Boy's Love) publicado no Brasil, e a história encanta pelo humor e fofura. A trama tem um jeitinho de comédia romântica de Rumiko Takahashi, então tem tudo para agradar também fãs de "Urusei Yatsura" e "Ranma 1/2". O anime será disponibilizado pela Crunchyroll, mas ainda não há data para estreia.

Novas temporadas

Além das estreias de novas séries, em 2025, o otaku poderá aproveitar novas temporadas de muitos animes queridos. Podemos já listar "My Hero Academia" temporada final, "Diários de uma Apotecária", a parte final da última temporada de "BEASTARS", "100 Namoradas Que Te Amam Muuuuuito", "Dr Stone Science Future", "Meu Casamento Feliz", o retorno esperado de "Fire Force", "Wind Breaker", "Solo Leveling" e muito mais. Será um ano glorioso para os fãs de anime.