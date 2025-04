Roberta Miranda detalha golpe de R$ 35 milhões de comadre e funcionária

Roberta Miranda, 68, contou detalhes do golpe milionário que levou de uma advogada, que era uma das responsáveis por administrar sua carreira, além de ter sido sua comadre.

O que aconteceu

Miranda destacou que o golpe financeiro foi de US$ 6 milhões (R$ 35 milhões na atual cotação). "Foi um tombo terrível. Além do tombo financeiro, porque foram mais de US$ 6 milhões, ainda teve o tombo emocional, porque não é brincadeira você confiar na pessoa [e ela lhe dá uma rasteira]", declarou durante participação no podcast de André Piunti.

Sertaneja contou que era madrinha da filha dessa funcionária, que ela não revelou o nome. "A pessoa lhe dá beijo na face, come da sua comida, e eu inocente porque eu não tinha tempo [para olhar minhas finanças]. É inadmissível uma pessoa que faz a quantidade de shows como eu fiz, que correu tanto como eu corri, ver uma conta bancária".

Ela afirmou que conseguiu salvar parte de seu patrimônio na época graças ao irmão, Marcelo Miranda. "O que me salvou foi que o Marcelo disse: 'mana, não passe nada para ninguém assinar, você assina'. E eu assinava os imóveis que eu comprava. Ela [a golpista] falava: 'não, pode deixar, eu coloco no meu nome, quando você chegar [você altera]'. Eu dizia: 'não, quando eu chegar, você pega o dinheiro e a gente já faz tudo isso'. Foi a minha salvação".

Roberta Miranda não conseguiu reaver o montante roubado pela funcionária. "É muito difícil. Na época eu tinha 18 imóveis todos em locais muito bons, mas tive que vendê-los para me manter".