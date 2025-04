Quem são os nepobabies no elenco do remake de 'Vale Tudo'?

O remake de "Vale Tudo" (Globo) tem no elenco dois jovens atores que são filhos de pessoas famosas e importantes no universo do entretenimento. Splash revela aqui quem são os nepobabies da novela.

Pedro Waddington

Pedro é filho da atriz Helena Ranaldi e do diretor Ricardo Waddington. Enquanto a mãe do jovem é conhecida por trabalhos marcantes em novelas, como "Laços de Família" e "Mulheres Apaixonadas", o pai foi diretor de tramas da Globo de 1985 até 2015. Depois disso, Ricardo assumiu o comando da direção de Entretenimento da Globo, até 2023, quando saiu da emissora.

Apesar de estrear na televisão em "Vale Tudo", Pedro estuda teatro há muito tempo. Em suas redes sociais, é comum o ator postar fotos e vídeos de peças em que atuou ao longo dos anos.

Com 27 anos, o jovem enche a mãe de orgulho por ter escolhido a mesma carreira que ela. "Estou muito feliz por você ter escolhido a mesma profissão que eu. Já te falei isso uma vez, vou repetir aqui: Acho que isso nos aproxima ainda mais. E eu digo não num plano físico, mas até num plano espiritual. Te desejo muita sorte, filho. Porque essa é uma profissão difícil, mas é uma profissão maravilhosa", disse ela em participação no programa Encontro com Patrícia Poeta.