O que Sophia Abrahão aprendeu na terapia de casais após 10 anos de namoro

Sophia Abrahão, 33, e Sérgio Malheiros, 32, estão juntos há dez anos —e fazem terapia de casal desde o início do relacionamento.

"Comunicação é tudo"

Sophia diz que aprendeu a se comunicar melhor na terapia. "Muitas vezes, achamos que estamos sendo claros, mas, na verdade, cada um tem uma forma diferente de enxergar as coisas", reflete em entrevista a Splash. "Também aprendi que um relacionamento não é sobre estar certo ou errado, mas sobre construir algo junto, com respeito e parceria".

A terapia ajudou muito a gente a criar esse espaço de escuta verdadeira, sem julgamento.

Sophia Abrahão

A atriz está na série "Amor da Minha Vida", onde contracena com Sérgio Malheiros. Os dois se conheceram na novela "Alto Astral" (2014), e voltaram a atuar juntos dez anos depois. "É sempre muito especial! Nos conhecemos muito bem, então há uma sintonia natural em cena. Além disso, o Sérgio é um ator incrível, muito talentoso e generoso no trabalho. Temos uma troca muito boa, e isso deixa tudo ainda mais leve e divertido. Acho que o público também sente essa conexão quando nos vê atuando juntos", reflete.

Para a segunda temporada, Sophia fez, na última semana, uma mudança no cabelo. Deixou para trás os fios morenos e voltou a ser ruiva para retornar ao papel da influenciadora Giselle. "Essa transformação tem um significado especial, porque representa um novo momento da minha personagem e também um desafio profissional", conta a atriz. A transformação foi feita com produtos da Amend Cosméticos.

Sophia Abrahão voltou a ser ruiva para a segunda temporada de 'Amor da Minha Vida' Imagem: Marlon Brambilla

Na primeira temporada, Sophia interpretou um interesse romântico do personagem de Sérgio. Cuidadosa para não dar spoilers, ela adianta: "A Giselle vai continuar nos divertindo! Eu amo interpretar essa personagem. Sabe quando você vai trabalhar feliz com aquilo que está fazendo? Essa é a Giselle para mim! Então uma coisa que posso garantir: são muitas risadas com ela!"