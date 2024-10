A Fazenda: Luana vence 'maldição' e quebra ciclo ao se tornar 7ª fazendeira

A vitória de Luana na sétima Prova do Fazendeiro de A Fazenda 16 (Record) não apenas a tirou da sexta roça, como também encerrou a "maldição do fazendeiro".

O que aconteceu

Com a vitória, Luana encerrou o ciclo que acontecia desde a primeira roça.

Desde então, todo peão que era indicado para a berlinda pelo atual fazendeiro para o primeiro banquinho terminava por vencer a prova no dia seguinte e escapava da roça.

Luana fugiu à regra, pois não foi indicada diretamente pelo fazendeiro.

A peoa foi para a roça graças ao poder do lampião. Com ele, Sidney escolheu 3 peões e o fazendeiro Gilsão, então, a escolheu para completar os banquinhos.

