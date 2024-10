A Fazenda 16: Família de Sidney rebate comentários: 'Não está em surto'

A família de Sidney Sampaio, de A Fazenda 16 (Record), publicou um comunicado e um vídeo nas redes sociais, rebatendo comentários sobre o participante.

O que aconteceu

Na legenda do vídeo, a equipe do ator diz que tomará medidas judiciais contra publicações. "Mediante as publicações caluniosas em diversas redes sociais com a única e exclusiva intenção de denegrir, invalidar e caluniar Sidney Sampaio, a equipe e família do ator vem a público esclarecer as falsas informações."

Uma equipe jurídica já está trabalhando para que os responsáveis pelas publicações caluniosas respondam por isso na justiça. Sidney e seus familiares merecem respeito.

No vídeo, Cirlene Sampaio, irmã do ator, comenta que eles estão lendo comentários falsos sobre Sidney. "Fico chocada com as coisas que a gente vê pela internet. Meu irmão não está tendo surto nenhum."

Ela afirma que o ator está bem. "Ele está ótimo, está muito bem pelo que tenho acompanhado pelo PlayPlus. Se serviço sai do ar, com certeza não é por qualquer coisa que ele esteja fazendo ou falando".

Em nenhum momento, nós da família do Sidney, estamos pedindo para que ele seja retirado de A Fazenda. Muito pelo contrário. A gente quer que ele vá para final e que ele seja o ganhador dessa temporada. Ele está agindo com muita ética. Com muito respeito, com toda sinceridade, com toda a verdade do mundo. Cirlene Sampaio

