Scooby se choca com sítio de R$ 10 milhões de Bahls e vaca com nome da ex

Pedro Scooby, 35, conheceu o sítio de R$ 10 milhões de Nicole Bahls, 38, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O surfista e ex-BBB se chocou com a propriedade e também conheceu a vaca que leva o nome da sua ex-namorada, Anitta.

O que aconteceu

O surfista fez uma visita na propriedade de 20 mil metros quadrados. Em um vídeo gravado para o canal Podpah, Scooby conheceu todos os cômodos, como o quarto de Nicole, a cozinha, bangalôs, salão de beleza, closet e a capela.

Isso aqui é um sonho. Um SPA, um luxo. Isso que eu chamo qualidade de vida Pedro Scooby

Ele ainda prometeu dar um presente para Nicole. Durante a visita, em que ele conheceu também os animais do local, o surfista e ex-BBB afirmou que vai dar um cavalo para ela.

Por falar em conhecer os animais, o surfista conheceu a vaca que leva o nome da cantora carioca. Nicole tem o hábito de batizar os animais do sítio com nome de artistas. Então, ela fez o encontro do surfista com a vaca Anitta, que tem o nome da artista como homenagem. Scooby e Anitta namoraram em 2019.

"Minha primeira vaquinha foi a Camila Queiroz. Depois chegou a sua ex, a Anitta. Com todo respeito", disse Nicole, aos risos. "Amamos ela. Ela é um amor", afirmou o ex-BBB e surfista.

Em seguida, Nicole pediu que o surfista alimentasse a vaca com milho. "Olha o encontro com Pedro e Anitta", disse ela, aos risos. "Viu que ela é marrenta, né?", continuou Nicole. "É ariana. Está bolada comigo", declarou Scooby.