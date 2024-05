Madoninho de freira, clipe referência: fãs se dedicam para show de Madonna

Enquanto os famosos apostaram em looks menos despojados e mais frescos, os fãs de Madonna se dedicaram para o encerramento da The Celebration Tour no Rio.

Confira os look dos fãs de Madonna

Madoninho, que já foi para 19 shows, está com um look de freira: "A roupa de feira é referência a uma das performances da cantora durante o show da turnê 'Rebel Heart', em 2015", explica. É a segunda vez que ele usa a vestimenta.

A primeira foi no show icônico que ele subiu ao palco, na Itália, justamente em 2015. A roupa fica exposta em um pub do empreendedor e só foi retirado para ser vestido hoje novamente: "Foi um presente que eu dei a ela", explica a Splash.

Sou fã da Madonna desde criança. A minha mãe era fã da Madonna, me fez fã da Madonna e eu fiz a minha vó, que tem 93 anos, fã da Madonna. Até hoje eu sou o primeiro fã brasileiro a dançar com ela. Pabllo Vittar vai quebrar o meu recorde hoje, mas eu fui o primeiro. disse a Splash José William, de Recife (PE), conhecido como Madoninho

Look de fã de Madonna: vestido de freira, Madoninho também tem tatuagens iguais as de Madonna Imagem: Márcia Sad/UOL

A niteroiense Yagam Rebeca da Silva diz que se inspirou em videoclipes da artista para fazer seu vestido.

"Assim que ela confirmou o show eu fiquei em êxtase. Aí eu tenho um amigo que ele faz roupas e ele é artista, o Úrsulo, e eu encomendei com ele. Mandei as fotos, pegamos as referências todas do clipe 'Like a Virgen', vi daquela apresentação dela de 1989 que ela sai de dentro do bolo", conta.

Fui pegando as fotos, dando um zoom. O tecido eu não achava assim [de coração], só de bolinha, e eu queria que ficasse exatamente assim, aí consegui na internet, demorou pra entregar, finalizei parte do look e hoje ele me entregou o cinto. O resto foi tudo artesanal, comprei no Saara. Estou muito feliz. Yagam Rebeca da Silva, fã de Madonna de Niterói (RJ)

Look de fãs da Madonna: Yagam Rebeca da Silva, 39, de Niterói (RJ) Imagem: Márcia Sad/UOL

O colombiano Mauricio veio para o Brasil pela primeira vez. Também é seu primeiro show da Madonna.

Para confeccionar seu look, ele contou à reportagem que passou quatro dias costurando as lantejoulas da blusa em homenagem à cantora. O resultado foi esse:

Look fãs de Madonna: o colombiano Mauricio usou lantejoulas para compor roupa Imagem: Márcia Sad/UOL

O carioca Antonio Schuback apostou no improviso e se ficasse mais um dia corria risco de não ter look para ver sua rainha.

"Produzi ele inteiro de última hora no Saara ontem. Ontem tinha uma loja com uma fila enorme, falei: 'vou na loja do lado'. Comprei o bonezinho, comprei a camisa, o resto eu tinha em casa e montei. Referência é ela né: luvinha, colarzão dourado. Ela tem muita fase, tem muita referência", garante.

Look fã Madonna: Antonio Schuback, 29, Rio de Janeiro Imagem: Márcia Sad/UOL

Veja mais looks de fãs

Fã de Madonna espera show histórico em Copacabana Imagem: Tito Guedes/Folhapress