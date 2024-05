Aos 30 anos, Pato Fu vive celebração e reencontro com palco do Rock in Rio

Com 13 álbuns e 5 DVDs lançados, o Pato Fu surgiu em Belo Horizonte, em 1992, e se destacou nas principais premiações nacionais, conquistou um Grammy Latino, emplacou canções em trilhas de novela, viajou o mundo e o Brasil e, 30 anos depois, ainda é conhecido por se manter irreverente e original.

Fernanda Takai (voz), John Ulhoa (guitarra), Ricardo Koctus (baixo), Richard Neves (teclados) e Xande Tamietti (bateria) vivem um momento de celebração pela turnê de 30 anos e também pelo reencontro da banda com o palco do Rock in Rio. Em setembro, o Pato Fu participará da edição comemorativa dos 40 anos do festival.

Em conversa com Splash, Fernanda Takai (voz e instrumentos) e John Ulhoa (guitarra e voz) relembraram a trajetória musical da banda, Rock in Rio, novas canções e, ainda, sobre a turnê que promete entregar nostalgia e originalidade ao público.

"Tem sido diferente de qualquer outra coisa que a gente já fez", disse John Ulhoa, sobre a turnê comemorativa.

Acho que o que nos trouxe até aqui é um pouco daquela essência mesmo, de tentar fazer coisas que nos empolguem E ao mesmo tempo, cuidar bem das relações pessoais dentro da banda. Se a gente não fosse amigo até hoje, não teria dado certo. John Ulhoa, do Pato Fu

Para Fernanda, "nesses anos de carreira, cada fase teve a sua comemoração".

Em tempos de tantas turnês de despedidas, o Pato Fu é uma banda que tem três décadas, mas segue na ativa e quer mostrar músicas novas. É importante dar a chance ao novo! Fernanda Takai, do Pato Fu

Em "30", álbum mais recente e 12º trabalho de estúdio da carreira, os mineiros falam de sentimentos, reencontros, críticas ao cenário brasileiro atual e comportamentos em nove músicas autorais.

A música se conecta de diversas formas e, neste caso, através de reencontros e celebrações. Em 14 de setembro, a banda irá tocar no Rock in Rio ao lado de Penélope, banda brasileira de pop rock alternativo formada em 1997. As duas bandas já se apresentaram no Rock in Rio 2001, e a Penélope, ao lado do Pato Fu, fará um retorno inédito no Palco Sunset.

A Penélope já abriu shows do Pato Fu. E, recentemente, eu e a Érica fizemos uma música juntas. Temos uma afinidade e cumplicidade. O convite para esse encontro surgiu de forma inusitada. Surgiu desse show que vai acontecer na Audio. E a curadoria do festival achou que era uma boa ideia. Nós celebramos 30, Penelope, 25, e o Rock in Rio, 40. Será um show especial, de celebrações e de reencontro. Fernanda

"Banda com mulher é muito mais legal. Pato Fu e Penélope eram das poucas bandas com garotas à frente", celebrou a vocalista.

Toda mulher que está numa banda, que abriu esse espaço, tem que puxar mais uma. Acho que hoje, daquele tempo para agora, ainda bem que as mulheres têm ocupado cada vez mais o protagonismo dos palcos. Fernanda

Neste sábado (18), a banda chega à capital paulista para se apresentar na Audio, zona oeste de São Paulo, e celebrar com os fãs os hits de sucesso, como "Canção pra Você Viver Mais", "Sobre o Tempo", "Perdendo Dentes", "Antes que Seja Tarde", "Simplicidade", "Depois" e "Made in Japan" e, ainda, as novidades do álbum comemorativo.

Experimentação, ousadia e originalidade

Em 2001, a revista "Time" fez uma lista com as dez principais bandas fora dos Estados Unidos. Lá estava Pato Fu, ao lado do U2. De acordo com a publicação, o grupo brasileiro fazia "pop rock com senso de humor e uma carga eletrônica" e destacou "Televisão de Cachorro" (1998) como principal álbum. O disco é um dos três de ouro da banda — os outros são "Isopor" (1999) e "Música de Brinquedo" (2010).

A gente ficou super feliz. Era uma lista que nos deixou muito orgulhosos, porque as companhias eram muito boas, entre elas, Radiohead e U2. John

Outro momento importante da carreira destacado por Fernanda foi o Grammy Latino. Em 2011, o grupo mineiro levou o prêmio de melhor álbum infantil com "Música de Brinquedo".

Foi muito importante, porque a gente uma categoria internacional, o melhor projeto para crianças, concorrendo com gente da América Latina toda. A gente achava que não tinha a menor chance. Foi uma etapa da nossa carreira muito legal e importante, porque renovou bastante o público. Fernanda

