'Pix na mão, cueca no chão': prostituto faz fetiches por mil reais a hora

Gabe Spec, 25, se denomina "prost-builder", uma junção de prostituto com body builder. Em suas redes sociais, vídeos divertidos mostram sua rotina dividida entre academia, memes, conteúdos adultos nas plataformas, seus gatos e suas clientes. No TikTok, ele acumula mais de 197 mil seguidores e milhões de visualizações.

Seu mais recente sucesso foi o registro do encontro com uma cliente em uma de suas "pros-trips", como ele chama quando viaja com uma mulher que paga sua diária e todos os custos dos passeios. Ele usava uma máscara de couro que imitava um cachorro, assim como a sua cliente, que também estava com uma coleira. No aeroporto, causou comoção.

Em seu cardápio de opções, Spec realiza os mais diferentes fetiches. Dentro do BDSM (Bondage, Disciplina, Sadismo, Masoquismo), ele é conhecido como Dominador e, para realizar os desejos mais selvagens e pessoais de cada um, ele cobra mil reais a hora. No valor, está incluso o que a mulher desejar: tapas, cordas, facas, fogo, máscaras, xingamentos e mais.

Para aquelas que não desejam o "pacote completo" e gostam de algo mais tranquilo, Gabe Spec oferece seus serviços por R$ 800 a hora.

Máscara de Gabe Spec se tornou viral nas redes sociais Imagem: Andre Porto/UOL

'Pix na mão, cueca no chão'

Nem sempre Gabe Spec pode cobrar quase o valor de um salário mínimo por hora. No início de sua carreira como garoto de programa, em Americana, interior de São Paulo, ele ganhou R$ 70 para receber sexo oral de outro homem.

Ele me viu na academia e me mandou mensagem no Instagram. Eu disse que não, mas quando ele ofereceu dinheiro, aceitei. Cheguei tremendo. A sensação era de que eu estava fazendo algo muito errado, muito sujo, porque eu tinha todos os estereótipos possíveis da minha cabeça.

Gabe Spec, em entrevista a Splash

Ele se tornou acompanhante por precisar de dinheiro para conseguir sua independência, mas nega ter vivido o clichê do "profissional do sexo que sofreu traumas na infância". "Sempre tive uma família estruturada. Fui privilegiado nesse ponto."

Aos 19 anos e percebendo a prostituição como uma boa fonte para ganhar dinheiro, o jovem Gabriel usou sites para se promover. Ele relata ter passado por momentos bastante ruins no início de sua carreira. "Levei golpes, fiquei traumatizado. Também cheguei a usar drogas, mas tudo ficou para trás".

Um dia, sua família descobriu a profissão de Spec, que chegou a sair de casa. Hoje, qualquer briga e desentendimento ficaram para trás. Sua relação com sua mãe e seus irmãos é a melhor possível. "Minha mãe é a maior fã", conta orgulhoso.

Gabe Spec usa diversos objetos para fazer os fetiches de suas clientes Imagem: Andre Porto/UOL

Além da mudança na relação com aqueles que ama, Gabe Spec também mudou o foco de sua clientela. Se antes eram apenas homens, atualmente 90% são mulheres, e 10% casais.

"O Instagram me ajudou a chegar a mais clientes mulheres. Hoje, não atendo mais homens. Não gosto, não tenho tesão". Ele atende casais heterossexuais, mas explica não ter relação sexual com os parceiros. "Foi um alívio não ter mais uma barba roçando em mim. Parei de atender homens em novembro passado. A procura já era baixa, e no terceiro cara do ano eu já não rendi mais. Avisei a minha assessora que não era mais para marcar", explica.

Atendo mulheres em decorrência do avanço das minhas redes sociais. A mulher não é ensinada a entrar num site de acompanhantes e buscar um profissional para satisfazê-la, mas quando ela está correndo o feed no Instagram e aparece um prostituto engraçado, bem-humorado e transmite essa confiança, gera o interesse.

Seu lema é: "Pix na mão, cueca no chão". "Não tem essa de 'só faço com um tipo de mulher'. Gosto de mulher, e me pagando, tudo certo."

Criador de Conteúdo

Gabe Spec também é um nome famoso nas plataformas online que vendem conteúdo adulto. Com gravações semanais, ele alimenta seus assinantes quase que diariamente com vídeos sexuais gravados com diferentes parceiras.

Gabe Spec durante gravação de conteúdo adulto Imagem: Andre Porto/UOL

Entre seus conteúdos, há também nomes famosos do ramo, como Andressa Urach. Segundo conta, a atriz foi muito profissional e, ao relembrar das gravações, diz que tudo foi muito sério, principalmente o trato com Arthur Urach, filho de Andressa.

Ele diz ter ficado incomodado no início, mas entendeu que o garoto apenas quer proteger a mãe. "Ele é quem se preocupa com tudo, cuida muito dela. É uma relação interessante", concluiu.