Perline: Belo erra ao transferir responsabilidade por suposta traição

Belo, 50, divulgou nos stories de seu Instagram um texto em que, sem citar nomes, nega ter traído a ex-esposa Gracyanne Barbosa, 40, com a modelo Rayane Figliuzzi, 26.

O colunista Gabriel Perline, do portal iG, opina que Belo e seu silêncio recém-quebrado são os únicos responsáveis por todos os buchichos de que ele vem sendo alvo. "É muito complicado o Belo agora vir a público e jogar na galera a responsabilidade pelas histórias que estão sendo contadas - porque, a partir do momento em que ele não se posiciona e conta sua versão, outras pessoas surgem no meio do caminho, e outras histórias vão sendo contadas. Quando ele faz voto de silêncio, abre espaço para essas novas narrativas."

Perline defende que o pagodeiro deveria dar, de forma clara, sua versão dos fatos envolvendo Gracyanne e Rayane ao invés de simplesmente jogar indiretas vagas. "Quando você está no meio desse fogo cruzado, obviamente tem o direito de se defender à sua maneira. Mas, enquanto ele não nos dá a versão deles sobre o que aconteceu, não adianta vir com uma letra nova de pagode e achar que assumiremos isso como uma verdade."

O colunista chamou atenção ainda para o fato de o cantor só ter se manifestado depois que toda a boataria sobre sua separação de Gracyanne voltou-se contra ele próprio. "É válido o Belo tentar defender sua imagem e honra. É curioso, entretanto, que ele tenha quebrado esse silêncio só no momento em que as histórias passaram a ser desenhadas de uma maneira negativa a seu respeito. Enquanto os ataques estavam sendo só contra a Gracyanne, de que ela havia sido a infiel e tudo o mais, ele estava quieto."

Preços de ingressos de Bruno Mars são totalmente fora da realidade

Dieguinho Schueng apurou que os ingressos para pista premium do show de Bruno Mars, 38, em São Paulo custam R$ 1,25 mil - ou R$ 625 para quem paga meia entrada. O valor mais em conta, da arquibancada, é de R$ 470 (meia R$ 235).

Gabriel Perline entende que os preços das entradas estão realmente exorbitantes. "Só vou se eu ganhar convite. Gosto muito do Bruno Mars. Inclusive, o meu gato 'caçula' foi batizado como Bruno por causa dele. Mas esses valores fogem muito da realidade."