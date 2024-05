Kaio sobre Lucas em A Fazenda: 'Expectativa era uma e foi outra coisa'

Kaio citou Lucas Souza em A Grande Conquista 2 (Record). Ele relembrou a participação do amigo em A Fazenda 15.

O que aconteceu

No jantar especial dos Donos, Lucas virou o assunto. O assessor então declarou: "Eu falava: 'cara, você é uma pessoa muito do bem e tenho certeza de que as pessoas vão conhecer isso'. A nossa expectativa era uma e foi outra coisa".

Kaio ainda revelou que foi o maior apoiador do ex de Jojo Todynho. Ele reforçou que foi o primeiro a saber da ida de Lucas ao reality show, que coroou a cantora como campeã em 2020.

Até Jaquelline foi lembrada. O Conquisteiro disse que ninguém esperava que Lucas ficasse com alguém, mas, se acontecesse, a provável affair seria a campeã da edição.

Os colegas também comentaram que o desistente do reality rural surpreendeu a todos e teve uma trajetória marcante. MC Mari acrescentou que gostava de Kally: "Que ela era um pouco parecida comigo, virada no Jiraya".

