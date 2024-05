Denise Fraga diz que Tony Ramos está bem após cirurgia: 'Tá fazendo piada'

Denise Fraga, 59, contou que Tony Ramos, 75, "está bem e fazendo piada" após a cirurgia para tratar um sangramento intracraniano.

O que aconteceu

Atriz esteve no Hospital Samaritano de Botafogo para visitar o colega de peça de teatro. "Foi um susto, mas estou muito aliviada. A gente acabou de estar com o Tony no hospital. Ele está muito bem, a cirurgia foi um sucesso", disse ela, em vídeo postado no Instagram.

Denise detalha que Tony Ramos já está conversando e até fazendo piada após a cirurgia na cabeça. "Ele tá bem, tá falando, fazendo piada. É o Tony que a gente conhece. Agora é a gente rezar pra recuperação rápida dele."

Artista agradeceu a compreensão dos fãs com o cancelamento das sessões da peça "O Que Só Sabemos Juntos". "Logo, logo a gente vai estar de volta ao [Teatro] Tuca para viver aquela beleza que vivemos. Tô muito aliviada e feliz porque ele está muito bem."

Artista passou por uma cirurgia para tratar um sangramento intracraniano. Ele foi internado na unidade de saúde, que fica em Botafogo, zona sul do Rio, na quinta-feira (16).

Último boletim médico: Nova tomografia de crânio mostrou "significativa melhora" no quadro de saúde do ator.

Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável. Hospital Samaritano

Teatro cancela apresentações

Os atores Tony Ramos e Denise Fraga Imagem: Cacá Bernardes/Divulgação

Sessões do espetáculo "O que só sabemos juntos", que aconteceriam nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de maio no teatro Tuca, em São Paulo, estão canceladas. Informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz Denise Fraga, que divide o palco com o ator.

Novas sessões serão abertas para atender todo o público em breve. Contamos muito com a compreensão e paciência de todo nosso público nesse momento. Assessoria de imprensa da atriz Denise Fraga

Tony Ramos e Denise Fraga estão em cartaz com a peça "O que só sabemos juntos", em São Paulo, desde o dia 26 de abril. A peça faz um convite para que cada pessoa saia da própria bolha de isolamento e seja capaz de se colocar no lugar do outro.