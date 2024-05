Da penetração ao oral: lubrificante turbina sexo e deixa tudo mais gostoso

Com ou sem sabor, com efeito esquenta/esfria: há uma grande variedade de lubrificantes íntimos disponíveis para aumentar o prazer durante o sexo.

Basicamente, o lubrificante diminui o atrito durante a penetração, reduzindo possíveis desconfortos. Mas ele também serve para apimentar a relação e pode ser usado para massagens, toques e carícias durante as preliminares, por exemplo.

Quer mais ideias? Veja a seguir sete formas de inserir o lubrificante na sua relação e esquentar ainda mais o sexo:

Para facilitar o sexo anal

O uso mais conhecido do lubrificante é no sexo anal, já que o ânus é uma região sensível e desprovida de lubrificação natural —o que pode provocar dores e até sangramento com a penetração muito brusca.

Para tornar a prática mais confortável, o lubrificante é recomendado para reduzir esse atrito e facilitar a entrada do pênis ou vibrador.

Vale lembrar que, por ser uma região sensível, essa entrada precisa ser sempre de forma lenta e gradual para evitar machucar. Preliminares na área, como carícias com os dedos, também podem ajudar a relaxar e facilitar a penetração.

Para favorecer as preliminares

Massagens íntimas, masturbação mútua e carícias em zonas delicadas como clitóris, glande e testículos são preliminares que podem ficar ainda mais gostosas se o casal lubrificar as regiões e os dedos antes de começar a sessão. O deslize se torna mais fácil e a sensibilidade, ainda mais aguçada.

Produtos mais consistentes, à base de óleo, podem servir para massagear todo o corpo. Uma ideia é se besuntar as pernas e os braços, por exemplo, para estimular o parceiro ou a parceira.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Para descomplicar a masturbação

Seja com um bullet (aquela cápsula vibratória em formato de bala), um vibrador ou com as próprias mãos, a masturbação feminina fica mais confortável se a mulher investir em um bom lubrificante.

Além do contato com o sex toy se tornar mais agradável, ele desliza melhor pelo corpo. Já os dedos também escorregam com mais facilidade durante a exploração do próprio corpo.

Para auxiliar a penetração

Sim, é verdade: em alguns momentos, a vagina feminina pode apresentar ressecamento e precisar de uma ajudinha para ficar lubrificada. Durante o climatério e a menopausa, por exemplo, a flutuação hormonal provoca essa queda na lubrificação natural do órgão.

Mas outros fatores também podem fazer com que a vagina fique seca: uso de medicamentos e anticoncepcionais, amamentação, estresse e até ansiedade podem provocar o problema e, consequentemente, tornar a penetração desconfortável.

Nessas situações, incluir o lubrificante é indicado para compensar esse ressecamento, inclusive durante relações mais longas, reduzindo o atrito do pênis e aumentando o conforto e o prazer.

Para deixar o sexo oral mais gostoso

É claro que o sabor natural é um excitante e tanto na hora do sexo. Mas apostar em um lubrificante com sabor pode transformar a experiência, ampliando as sensações.

As opções são vastas e vão desde o tradicional morango até o exotismo de frutas como a lichia e sobremesas como petit gateau e algodão doce.

Há lubrificantes com efeito hot (quente), ice (gelado) ou eletrizante (propiciam "choquinhos") que também prometem aumentar o tesão do casal.

Para estimular os mamilos

O lubrificante faz com que as pontas dos dedos ou a língua percorram toda a sua extensão com maior suavidade.

Algumas mulheres têm os mamilos tão sensíveis que, conforme o estímulo, podem alcançar um orgasmo mamário. No entanto, trata-se de uma região bem delicada e que pode ser alvo de dor, em vez de prazer.

Para explorar outras zonas erógenas

Por que não aplicar lubrificante nos dedos dos pés, nos lóbulos das orelhas ou na parte interna das coxas?

Para esse caso, existem alguns lubrificantes do tipo "vela", que derretem na pele e servem para espalhar e massagear tudo aquilo que o casal imaginar.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Como escolher seu lubrificante?

As melhores opções de lubrificante são as feitas à base de água, que agridem menos a pele, dificilmente provocam alergias e também não interagem com o látex —aumentando a segurança na hora de usar o preservativo.

Alternativas como vaselina, hidratante corporal e até saliva não são recomendadas pelos especialistas, já que podem comprometer a eficácia do preservativo e causar irritações.

Por fim, os especialistas também recomendam evitar produtos que contêm anestésico, pois eles podem mascarar possíveis fissuras e machucados (principalmente durante o sexo anal).

Fontes: Fernanda Nassar, ginecologista pós-graduada em- Estética Íntima Ginecológica, de Santos (SP); Lelah Monteiro, sexóloga, psicanalista e fisioterapeuta pélvica, de São Paulo (SP), e Tatiana Presser, psicóloga, sexóloga e autora do livro "Vem Transar Comigo" (Ed. Rocco).

*Com matéria publicada em 20/04/2023