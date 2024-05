Norte, sul, leste, oeste e Centro: a Virada Cultural por todos cantos de SP

Vai ser difícil sair pela cidade de São Paulo nestes sábado (18) e domingo (19) sem dar de cara com alguma atração ligada a música, teatro, cinema, circo ou a tudo o que couber na programação da Virada Cultural da Solidariedade.

Ocupando parques e espaços culturais, o já tradicional evento acontece espalhado por 22 palcos, com atrações gratuitas distribuídas em bairros em todos os cantos da capital, nas zonas norte, sul, leste e oeste e no Centro, onde o palco montado no Anhangabaú novamente recebe as principais atrações.

Mas há programação de qualidade e de apelo popular também nos bairros menos centrais, como você vê na programação selecionada por Splash.

Zélia Duncan, Leo Santana e Pabllo Vittar são atrações confirmadas para se apresentar no Centro; veja programação.

Sandra de Sá, Gloria Groove e L7nnon se apresentam na zona norte; conheça todos os destaques.

Maria Rita, Vanessa da Mata e Lenine são a cara da zona oeste; veja quem mais passa por lá.

Zona sul terá shows de Veigh, Maneva e Kevin o Chris; veja onde assisti-los e mais atrações da região.

Dexter com Salgadinho, É o Tchan, Vulgo FK, Marcos & Belutti e mais: a programação da zona leste.