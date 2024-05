Rock in Rio reage às falas de artistas do Norte: 'Crítica não embasada'

Rock in Rio anunciou hoje três artistas do Norte do Brasil para a edição 2024 do festival — após críticas de cantores nortistas, como Fafá de Belém e Gaby Amarantos, por falta de representatividade no line-up até então.

O que aconteceu

Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, anunciou Victor Xamã, Gang do Eletro e Suraras do Tapajós no palco Global Village e afirmou que as atrações já estavam previstas antes das críticas — elas apenas não haviam sido anunciadas. "No lançamento do Dia Brasil, eu disse para 120 jornalistas que aquele era o line-up inicial. Nós vamos lançar mais artistas para o Dia Brasil. Tem mais gente nos outros palcos [do Amazonas e do Pará]. Mas o que acontece hoje é que há pouca escuta."

Ele explicou que o recorte "da nossa música não é territorial, é um recorte humano, de empatia" e afirmou que não foi possível convidar artistas de todos os estilos musicais para o Dia Brasil. "Não consegui trazer um show de forró, um show de reggae, porque é impossível. O que a gente está fazendo é uma grande homenagem aos estilos, sem dizer que são todos os estilos. Porque não dá para ter essa pressão."

Ele defende que todo mundo tem direito de protestar, mas é preciso ter todas as informações antes. "Saramago dizia que para 'você conhecer uma coisa, você tem que dar a volta nela'. Então, tem que esperar o dia sair todo para a gente poder criticar. Sou apaixonado pelas Suraras [do Tapajós] há um tempão."

O Rock in Rio é o único festival que fez um show em homenagem a um estado do Brasil, que foi o Pará, que abriu uma bandeira do Pará gigante em cima do palco, colocou a Dona Onete lá. O Rock in Rio, em 2022, fez uma arena sobre a Amazônia. Então, acho a crítica não muito embasada, porque eu acho que o histórico do Rock in Rio nos defende, mas respeito.

Zé Ricardo

Global Village

Rock in Rio 2024 terá um espaço inédito na Cidade do Rock, o Global Village, unindo música, gastronomia e arquitetura. Em 7500 metros quadrados, espaço quer representar diferentes culturas do mundo. "Trazer a multiculturalidade quando a gente bota juntos num só lugar a cultura de vários lugares. Unir o mundo todo num só lugar", disse Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World, em evento para jornalistas.

A proposta cenográfica é ser uma viagem pelo mundo inteiro. A arquitetura dos seis continentes do mundo estarão representados no Global Village. Haverá três espaços voltados à gastronomia — e será necessário agendar pelo aplicativo do festival para visitá-los a fim "de viver uma experiência com conforto", diz o evento.

Cada espaço gastronômico remete um lugar diferente. O primeiro anunciado trata-se de um piano bar que homenageia a França e a Itália, focando em pratos doces. Outro espaço homenageia o Brasil com comida de boteco e, claro, apresentando samba, com apresentações do Clube do Samba junto a Diogo Nogueira. Um terceiro espaço terá a cara de Londres ao montar um pub.

Espaço apresentará artistas de diferentes países e tem a cantora beninense Angelique Kidjo como embaixadora. Ela, que foi um dos destaques do The Town 2023, se apresentará duas vezes — nos dias 20 e 22 de setembro. "A world music abraça e abre a possibilidade de você não estar em um nicho de uma prateleira ou uma gaveta. Esse line-up fala de música sem fronteiras", disse Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World.

Angelique Kidjo durante apresentação no The Town 2023 Imagem: Adriano Vizoni/Folhapress, ILUSTRADA

Veja line-up

Além dos nomes divulgados, artistas de rua vão interagir com público enquanto não houver show no palco.

13 de setembro (sexta-feira): Karan Aujla, Katu Mirim e Victor Xamã.

14 de setembro (sábado): Hermeto Pascoal, Mestrinho e Amaro Freitas.

15 de setembro (domingo): Annes, Terra Celta e Larissa Luz

19 de setembro (quinta-feira): Noa Kirel, Bixiga 70 e Sambaiana.

20 de setembro (sexta-feira): Angélique Kidjo, Carminho e Juliana Linhares.

21 de setembro (sábado) - Dia Brasil:

Para Sempre Bossa Nova: Bossacucanova part Cris Delanno, Leila Pinheiro e Wanda Sá.

Para Sempre Futuro Ambiental: Gang do Eletro e Suraras do Tapajós.

Para Sempre Soul: Banda Black Rio, Claudio Zoli e Hyldon.

Para Sempre Jazz: Antonio Adolfo, Jonathan Ferr e Leo Gandelmann.

Dia 22: Angélique Kidjo, Almério & Martins e Lia de Itamaracá