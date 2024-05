Maria Gadú: 'Já fugi do hospital algumas vezes para fazer show'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a cantora Maria Gadú contou que tem tentado ter cada vez mais limites pessoais.

"Fui muito difícil de me educar dentro dos meus limites, sou meio inimiga do limite próprio", disse.

Já fugi do hospital algumas vezes para fazer show, nunca cancelei um show. Fiz pós cirúrgica, com pneumonia, show com oxigênio do lado. Maria Gadú

Ela pontuou que tem se atentado para não repetir isso. "Tenho tomado esse cuidado."

Maria Gadú diz não ter sonhado com sucesso e que teve depressão

A cantora contou como lidou com o sucesso que teve, em meio de uma depressão. "Não vim de uma realidade que proporcionou essa possibilidade de sonhar [com sucesso]. A música era um ofício, eu ia seguir com ela, ter minha casa, ia lá tocar, e é isso. Sucesso sempre foi um plano muito baixo. Tive uma depressão muito profunda, um vazio. Um ritmo de trabalho insano e falta de cotidiano."

Maria Gadú sobre relação com o pai: 'Eu era voyeur da vida dele'

Maria Gadú falou como é sua relação com seu pai. "Quando conheci meu pai, eu tinha 12 anos. Ele largou a gente na maternidade e vazou. Fui criada pelo meu avó paterno que sempre fez um pacto de verdade comigo. Eu sempre soube que meu pai era casado, que eu tinha um irmão, meu avô levava fotos pra eu ver... Eu fui voyeur da vida do meu pai. A gente está se reaproximando. Tô tentando fazer um esforço sério, tô perdoando ele e a gente voltou a se falar."

Maria Gadú sobre 'Shimbalaiê': 'Fiz com 10 anos e não queria gravar'

Maria Gadú revelou ter escrito "Shimbalaiê", um dos seus maiores sucessos, aos 10 anos. "Tinha 10 anos quando fiz e não queria gravar. Gravei meu primeiro disco como adolescente. Que adolescente quer gravar a música que fez com 10 anos? Não interessa nem o conteúdo da canção. Minha mãe foi no estúdio com a demo que eu fiz e falou: 'Vai gravar sim'".

Maria Gadú conta que usa cueca desde os 6 anos: 'Confortável'

A cantora falou como foi falar sobre sua sexualidade com sua família. "Não contei, né? Eu uso cueca desde os 6 anos. Meu irmão de criação usava. Eu fiquei: 'Por que eu tô usando isso e ele isso? É confortável, é maravilhoso'. E aí minha família foi entendendo. Sofri uns preconceitos cotidianos, mas o meu lugar de me defender era um deboche. Na escola, fui eu que contei pra todo mundo quando fiquei com a primeira menina."

Íntegra