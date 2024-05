Além de Wagner Moura: 14 brasileiros que brilharam nas telas estrangeiras

Do UOL, em São Paulo

Com inúmeras produções internacionais no currículo, Wagner Moura já consolidou seu nome fora do Brasil, assim como outros grandes artistas. Reunimos uma lista de estrelas que brilham lá fora, e outros atores que tiveram seus talentos notados pelos estrangeiros e os convidaram para produções gringas.

Sônia Braga

Nossa eterna Gabriela, a atriz estreou no mercado internacional em 1985 com 'O Beijo da Mulher', de Hector Babenco. Ela já esteve em 'Sex and The City', 'Luke Cage', 'Extraordinário', 'Casamento Armado', e neste ano, chegou ao 50º papel lá fora no filme 'A Profecia'.

Sônia Braga Imagem: Cleiton Thiele/Agência Pressphoto

Alice Braga

Muitos brasileiros podem lembrar da atriz por sua atuação em 'Cidade de Deus' e 'Eduardo e Mônica', mas Alice coleciona trabalhos de muito êxito lá fora. Entre eles, o filme 'Ensaio sobre a Cegueira', 'O Esquadrão Suicida', 'Os Novos Mutantes', 'Eu Sou a Lenda', e mais recentemente, 'Ameaça Invisível' ao lado de Ben Affleck.

Alice Braga em "O Esquadrão Suicida" Imagem: Divulgação

Florinda Bolkan

Cearense de Urubuterema, a atriz construiu sua carreira no cinema italiano. Filha do político e poeta Soares Bulcão e de Hosana Sousa Bulcão, ela já trabalhou em 'A Armadilha dos Desejos', 'Raccontare Venezia', 'O Sonho de uma Família', 'O Anônimo Veneziano' e mais outras produções conhecidas na Europa.

Florinda Bolkan nos anos 1970 Imagem: Divulgação

Rodrigo Santoro

Quando estava no ar como Diogo em 'Mulheres Apaixonadas', o ator viu sua primeira oportunidade de entrar no mercado gringo. A participação de poucos minutos em 'As Panteras Detonando' rendeu bons frutos. Rodrigo também trabalhou em '300', 'O que esperar quando se está esperando', 'Simplesmente Amor', 'Golpe Duplo' e 'Power'.

Rodrigo Santoro participou de 'As Panteras Detonando' Imagem: Reprodução

Morena Baccarin

A atriz só foi estrear no Brasil em 2019, quando participou de uma dos episódios de 'Sessão de Terapia'. Lá fora, no entanto, ela já tinha uma carreira consolidada com atuações em 'Gotham', 'Deadpool' e 'Homeland'. Pelo seu trabalho na última série citada, ela chegou a ser indicada ao Emmy como Melhor Atriz Coadjuvante.

Morena Baccarin em "Gotham" Imagem: Divulgação

Henry Zaga

O ator é conhecido lá fora principalmente por seus trabalhos nas séries 'Teen Wolf' e '13 Reasons Why'. No Brasil, ele ganhou grande reconhecimento ao protagonizar o filme 'Depois do Universo', da Netflix. Seu currículo ainda inclui 'Os Novos Mutantes', 'Gatunas' e 'Nancy Drew'.

'Depois do Universo' conta com Giulia Be e Henrique Zaga Imagem: Divulgação

Grandes apostas

Bruna Marquezine

A intérprete de Salete em 'Mulheres Apaixonadas' cresceu e se tornou uma grande atriz. Não à toa, Bruna foi o interesse romântico do super-herói Besouro Azul no filme de mesmo nome. A expectativa é que a estrela esteja em outra grandes produções em breve, após se mudar para os EUA com o objetivo de focar na carreira internacional.

Bruna Marquezine é Jenny Kord em 'Besouro Azul' Imagem: Divulgação

Anitta

Quando o assunto é música, não há questionamentos sobre a carreira bem-sucedida da cantora no exterior. Agora, Anitta deve começar uma empreitada ambiciosa como atriz. Ela participou da temporada mais recente da série 'Elite', e já adiantou que deve filmar uma nova produção neste ano ainda.

Anitta e Carmen Arrufat em 'Elite' Imagem: MATÍAS URIS/NETFLIX © 2023

Bruno Gagliasso

O ator também encerrou seu ciclo em novelas e agora está investindo no mercado internacional. Ele participou da série 'Santo', da Netflix, e também está no elenco de 'Operação Maré Negra', do Prime Video.

Bruno Gagliasso na série espanhol 'Santo' Imagem: Reprodução/Netflix

Trabalhos pontuais

Maria Fernanda Cândido

O Brasil foi à loucura quando soube que a atriz teria um papel importante em 'Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore', filme da franquia 'Harry Potter'. A atriz foi escolhida justamente para dar vida a uma personagem brasileira.

Maria Fernanda Cândido em cena do filme Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore Imagem: Divulgação

Murilo Benício

No ano 2000, o ator foi par romântico de ninguém menos que Penélope Cruz no filme 'Sabor da Paixão'. No longa, Murilo interpretou Toninho, um baiano que trai a esposa e a vê partir para os Estados Unidos para se tornar em uma grande apresentadora de programa culinário.

Murilo Benício e Penélope Cruz em cena em "Sabor da Paixão" (2000) Imagem: Reprodução

Thaila Ayala

Durante um período, a atriz investiu em sua carreira internacional e participou de duas produções importantes dirigidas por James Franco, 'Zeroville' e 'The Long Home'. Ainda, Thaila foi protagonista do live-action 'Pica-Pau: O filme'. A artista ficou cerca de 10 anos longe das telas, e agora voltou para as novelas em 'Família é Tudo'.

Thaila Ayala com o ator Timothy Omundson em cena de "Pica-Pau - O Filme" Imagem: Reprodução/Youtube

José Wilker

Grande referência quando o assunto era cinema, o ator teve um papel de destaque no filme 'O Curandeiro da Selva'. A produção tinha a floresta amazônica como cenário e foi protagonizada por Sean Connery e Lorraine Bracco. Wilker morreu em 2014 aos 67 anos.

O ator José Wilker faleceu por conta de um ataque cardíaco Imagem: Reprodução/TV Globo

Giulia Be

O foco da artista é sua carreira musical, já tendo lançado canções em português, inglês e espanhol. Em 2022, porém, ela entrou no radar internacional ao protagonizar o filme 'Depois do Universo', da Netflix. O longa ficou entre os mais assistidos do catálogo da plataforma de streaming.