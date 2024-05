De Show do Milhão a 'qual é a música?': conheça 9 games para jogar na Alexa

A Alexa, assistente virtual da Amazon, faz muito mais do que tocar música e acionar aparelhos inteligentes pela casa. Entre as diferentes possibilidades que ela oferece, há a de divertir com jogos interativos por voz.

Escolhemos alguns curiosos e leves para você passar o tempo ou curtir com a família e amigos.

Há opções de games de perguntas e respostas, cartas, jogo da memória e até mesmo RPGs (sigla em inglês que pode ser traduzida como jogo de interpretação de personagens) mais complexos. Listamos a seguir opções oferecidas dentro da biblioteca da Amazon brasileira. Confira!

Show do Milhão

Silvio Santos no Show do Milhão (Divulgação/SBT) Imagem: Reprodução / Internet

Inspirado no antigo programa de TV Show do Milhão, s um sucesso apresentado por Silvio Santos, no SBT. No game, os participantes respondem a perguntas de conhecimentos gerais e vão acumulando o desejado prêmio em dinheiro (de brincadeira).

Há perguntas de nível fácil, intermediário e difícil, todas intercaladas pela inconfundível voz do dono do Baú. E você ainda pode pedir ajuda para os universitários, para as placas, para as cartas ou pular questões.

Como ativar o jogo?

Diga "Alexa, jogar Show do Milhão".

Akinator

Akinator Imagem: Reprodução

O gênio virtual Akinator tem uma versão divertida na voz da assistente virtual da Amazon. Você pensa em um personagem ou pessoa qualquer e o gênio começa a te fazer perguntas com respostas sim ou não.

Em algum momento do game, o sistema vai tentar adivinhar em quem você pensou — e na grande maioria das vezes, vai acertar.

Como ativar o jogo?

Fale "Alexa, jogar Akinator".

Disputa Musical

Imagem: Imagem de Pexels por Pixabay

Você se lembra das competições musicais da TV em que os participantes tinham que adivinhar o restante da letra depois de ouvir o trecho de uma música? Esse jogo tem a mesma lógica, porém, sem pontuação nem correção do assistente virtual.

O game possui diversas playlists a serem escolhidas pelo jogador, como Pop, Sertanejo, Pagode, entre outras.

Como ativar o jogo?

Diga "Alexa, jogar Disputa Musical".

Eu Nunca

Imagem: iStock

Este é outra opção de game que pode render muitas risadas para conhecer os amigos. A Alexa vai relatar uma experiência de vida que começa por "Eu nunca" e aqueles que já viveram algo semelhante, devem confessar.

Como ativar o jogo?

Diga "Alexa, jogar Eu Nunca".

O que é, o que é?

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Para a criançada, o clássico "O que é o que é" apresenta charadas antigas e mais modernas, que devem ser descobertas em poucos segundos.

Como ativar o jogo?

Fale "Alexa, jogar O que é o que é".

Desafio 3%

Não sei se você recorda, mas há alguns anos a Netflix lançou a série intitulada 3%, a primeira totalmente brasileira. Ela mostra uma pequena fração da humanidade selecionada para acessar um espaço na sociedade com muitos privilégios.

Na Alexa, esse game simula alguns dos desafios de inteligência e memória apresentados na série, com vozes de atores e atrizes da empresa de filmes em streaming.

Como ativar o jogo?

Fale "Alexa, abrir Três por Cento".

Perguntados

Imagem: iStockphoto

Esse game show de perguntas e respostas tem uma dinâmica semelhante à do Show do Milhão, mas com personalidade própria e perfil para reunir pais e filhos na brincadeira.

O game é guiado pelo personagem Willy, o anfitrião simpático que vai testar seus conhecimentos sobre história, arte, entretenimento, ciência, esportes e geografia.

Como ativar o jogo?

Diga "Alexa, jogar Perguntados".

Lá Vai Cabral

Pedro Álvares Cabral Imagem: Fundação Biblioteca Nacional

Nesse divertido jogo de memorização, a assistente Alexa vai dizer algumas frases que você deve repetir e que começam com "Lá vai o Cabral?". A cada rodada, o número de palavras na frase vai aumentando, o que torna a brincadeira desafiadora para públicos de várias idades.

Como ativar o jogo?

Diga "Alexa, jogar Lá Vai o Cabral".

O Vortex

No melhor estilo RPG, O Vortex é um game em que você vive a história de um passageiro a bordo de uma nave espacial acordando de um sono criogênico (método que mantém o corpo ou o cérebro em um tanque de nitrogênio a quase -200ºC) em meio ao caos.

Conversando com personagens da inteligência artificial da nave, seu desafio é ir guiando as ações do passageiro e passar por desafios de sobrevivência. É um game bem mais complexo do que os demais, divertido e imersivo.

Como ativar o jogo?

Diga "Alexa, jogar O Vortex".