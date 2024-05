8 restaurantes italianos disputam título de melhor de SP; saiba quais são

Esta é a versão da newsletter Bares e Restaurantes. Quer receber toda quinta-feira no seu email dicas de lugares para comer, beber e petiscar em São Paulo? Basta se inscrever gratuitamente aqui.

*******

Das tradicionais cantinas do bairro do Bexiga a restaurantes com menu degustação, São Paulo é uma festa italiana à mesa.

A tradição dos pratos familiares e tempero à la mamma (ou nonna, em casas que perduram por gerações) abriu caminho para outro cenário gastronômico.

Hoje, a culinária italiana encontra a alta gastronomia em restaurantes de autor, que mesclam receitas originais do país da bota a toques de chef, pesquisa de ingredientes e inovações que, mamma mia!, são um deleite.

Um bom exemplo são os finalistas do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes na categoria de Melhor Italiano. Conheça um pouco sobre eles e vote no seu preferido.

Evvai

Imagem: Tadeu Brunelli

É um restaurante autoral de matriz italiana. Com produtos brasileiros, o chef Luiz Filipe Souza cria pratos modernos que subvertem o óbvio. O menu Oriundi, de onze etapas, apresenta receitas como a emblemática bomba de vieira em massa de mandioquinha.

Rua Joaquim Antunes, 108, Pinheiros. @evvai_sp

Fame Osteria

Imagem: Divulgação

Entre comércios da Rua Oscar Freire e sem sinalização do lado de fora. Lá se esconde o pequeno salão que oferece degustações impecáveis para poucos clientes por noite. No menu, que muda conforme o desejo do chef Marco Renzetti, pode aparecer risoto de escargot e guanciale.

Rua Oscar Freire, 216, Cerqueira César. @fame_osteria

Gero

Imagem: Divulgação

Concebido como uma versão bistrô do sofisticado Restaurante Fasano, a casa possui uma acolhedora combinação de sofisticação e simplicidade. A cozinha clássica italiana se traduz em pratos como o ravióli de pera com brie e crocante de presunto cru.

Rua Haddock Lobo, 1629, Jardins. @fasano

Nelita

Imagem: Divulgação

Com cozinha majoritariamente feminina e comandado por Tássia Magalhães, o restaurante traz uma nova visão sobre a cozinha italiana. Isso se expressa no menu degustação e também nas opções à la carte. O ravioli doppio combina pato, milho e lascas de peixe seco.

Rua Ferreira de Araújo, 330, Pinheiros. @nelita.restaurant

Picchi

Imagem: Bronko

Há 10 anos, a casa une a perfeição técnica à pesquisa de novos ingredientes. O menu, que conta com três versões de degustação além de pratos à la carte, apresenta receitas regionais italianas pouco conhecidas por aqui. Típica da Toscana, a pici leva ragu de linguiça e lentilha.

Rua Oscar Freire, 533, Jardins. @restaurantepicchi

Shihoma Pasta Fresca

Imagem: Divulgação

Constantemente renovados, os pratos de massa fresca preparada in loco focam em ingredientes dos entornos. O espaguete, que segue a técnica japonesa temomi de amassar a pasta até ondular, é servido manteiga, alici e pistache.

Rua Medeiros de Albuquerque, 431, Vila Madalena. @pastashihoma

Tappo Trattoria

Imagem: Divulgação

Após anos fechada, a trattoria reabriu em fevereiro em novo endereço. No térreo do histórico Edifício Paquita, em Higienópolis, o chef Benny Novak oferece a cozinha clássica italiana em pratos como o Amatriciana, de massa curta, guanciale, molho de tomate, peperoncino e pecorino.

Rua Alagoas, 475, Higienópolis. @tappotrattoria

Trattoria Fasano

Imagem: Divulgação

No agradável salão projetado pelos arquitetos Isay Weinfeld e Marcio Kogan, provam-se receitas consagradas preparadas sob a batuta do chef Luca Gozzani. Exemplos são o ravióli de vitela ao molho de vinho com cogumelos e trufas negras e o tiramisu.

Rua Vitório Fasano, 88, Jardim Paulista. @fasano

Belisquetes

Por Gabrielli Menezes

Imagem: Lais Acsa

Massa em casa

Alguns almejam a casa própria. Eu almejo a massa própria. E realizar esse sonho também exige investimento. Desde o músculo do tríceps para misturar, da máquina para abrir e do varal para secar até o tempo de fazer — e limpar. Há um prazer especial em comer um ravióli fresquinho que você mesmo fez, mas tem gente que pode achar entediante (como disse com sinceridade a minha sobrinha de 5 anos). É por isso que trago ótimas opções para os dois tipos de público.

Fazer do zero

Imagem: Divulgação

Quem topa sujar as mãos pode comprar no Shihoma Deli os mesmos ingredientes usados na produção dos pratos do restaurante homônimo - inclusive a farinha. Fabricada em Mantova, a Molino Pasini especial para pasta sai a R$ 34 o quilo.

Rua Harmonia, 161, Vila Madalena. @shihomadeli

Comprar pronta

Imagem: Lais Acsa

Algumas das melhores massas da cidade estão nesta rotisseria com opções para finalizar em casa. Há quase 30 anos, Ana Soares oferece na Mesa III Pastifício clássicos como o tagliolini (R$ 45 o tradicional ou R$ 49 o colorido, 300 gramas) com molho bolonhesa (R$ 49).

Rua Marco Aurélio, 154, Vila Romana. Mais um endereço. @mesa3_pastificio

Bares

7 bares para comer bem em São Paulo

A cozinha de bar já foi chamada de "baixa gastronomia". O verbo no passado faz jus ao cenário atual da boemia em São Paulo. Os bares investem em cardápios inventivos e receitas que muito bem poderiam estar no menu de restaurantes. Quer sugestões? Veja o que provar nas 7 casas finalistas de Melhor Cozinha de Bar do Prêmio Nossa.

Astor

Imagem: Reprodução Instagram

O que provar: mix petiscaria, que combina croquete, bolinhos de arroz e pasteizinhos de queijo.

Vai lá: Rua Delfina, 163, Vila Madalena. @barastor

Bar do Luiz Fernandes

Imagem: Divulgaçãoi

O que provar: o bolinho de carne, carro-chefe da casa, ou as delícias do balcão de acepipes.

Vai lá: Rua Augusto Tolle, 610, Mandaqui. @bardoluizf

Caledonia Whisky & Co.

Imagem: Reprodução Instagram

O que provar: The Kildalton Cross, hambúrguer com cheddar, farofa de bacon, cebola crispy e barbecue artesanal.

Vai lá: Rua Vupabussu, 309, Pinheiros. @caledoniabar

Clos Wine Bar

Imagem: Reprodução Instagram

O que provar: Espécie de torta folhada, o pithivier é recheado de mandioquinha, costela e couve e umedecido por molho de carne e mariscos. Instalado em um imóvel da década de 1930, o bar oferece pratos de influência francesa para harmonizar com taças de vinho.

Vai lá: Rua Girassol, 310, Vila Madalena. @clos_winebar

Elevado Bar

Imagem: Reprodução Instagram

O que provar: faz sucesso a tostada de lula, defumada da brasa ao aioli de açafrão.

Vai lá: Rua Jesuíno Pascoal, 16, Consolação. @elevado_bar

Huevos de Oro

Imagem: Reprodução

O que provar: entre clássicos da cozinha castelhana estão a famosa tortilla de batata.

Vai lá: Avenida Pedroso de Morais, 267, Pinheiros. @huevosdeorobar

Tan Tan

Imagem: Reprodução Instagram

O que provar: além dos lámens, há petiscos como o tempurá de batata frita com ovas de truta, maionese e alga em pó.

Vai lá: Rua Fradique Coutinho, 153, Pinheiros. @tantannb

Hora de votar!

Deixe abaixo seu voto nas categorias Melhor Italiano e Melhor Cozinha de Bar. Você também pode ver os finalistas e votar em todas a categorias do Prêmio Nossa clicando aqui.

MELHOR RESTAURANTE ITALIANO Resultado parcial Total de 2393 votos 6,64% Evvai 5,31% Fame Osteria 18,35% Fasano 20,94% Gero 6,02% Nelita 10,41% Picchi 14,79% Shihoma Pasta Fresca 17,55% Tappo Trattoria Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2393 votos