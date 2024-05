Diretor diz por que saiu da Globo apesar de ganhar salário milionário

Pedro Vasconcelos contou que deixou a emissora carioca em março de 2021, após mais de 20 anos de contrato, para se dedicar a um projeto pessoal nas redes sociais.

O que aconteceu

Vasconcelos disse ser grato à Globo, mas decidiu usar sua experiência como diretor com o "propósito de ajudar as pessoas". "Falei: 'chega, não quero mais trabalhar aqui na empresa [Globo], sou grato, muitos anos de alegria, mais três dígitos de salário, mas vou mergulhar nesse projeto que desenvolvi'", declarou em entrevista ao podcast GeralPod.

Diretor afirmou não ser coach, mas disse ensinar as pessoas a "conduzirem" a comunicação entre a mente e as emoções para a resolução de problemas. "Pego uma pessoa que está com ansiedade, depressão, que teve um trauma recente, que está sofrendo por conta dos seus problemas financeiros e nós começamos a reconfigurar como essa pessoa está se comunicando mental e emocionalmente com ela própria".

Pedro explicou que as pessoas têm dificuldade em lidar com as próprias emoções e por isso adoecem. "A maioria das pessoas não entendem como podem lidar com suas emoções e atividades mentais e com isso vão se prendendo em circunstâncias muito difíceis, carregam determinados pesos e vão adoecendo porque as emoções, se não trabalhadas, são energias que guardamos dentro de nós, e se não colocar para fora, intoxica a atividade mental".

Pedro Vasconcelos estreou na Globo como ator. Entretanto, ele se destacou como diretor e ficou à frente de projetos de sucesso na emissora, como "Sítio do Pica-pau Amarelo" e as novelas "Império" e "A Força do Querer".