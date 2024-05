Calendário menstrual: como entender fases da menstruação e usar a seu favor

Movimentos como a ginecologia natural e o Sagrado Feminino têm instigado as mulheres a observarem os próprios sentimentos e comportamentos durante o ciclo menstrual. Se a proposta de autoconhecimento parece filosófica demais para você, saiba que a atitude pode trazer benefícios práticos.

CIclo de quatro etapas

Essa nova abordagem a divide em quatro: pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual.



A mulher que não usa nenhum método contraceptivo hormonal [como pílula e DIU de progesterona] consegue observar que passa por oscilações de disposição e de estado emocional ao longo dessas quatro fases.

Calendário menstrual

Se você quer entender como reage em cada uma das fases, crie um calendário menstrual, em aplicativos para celular ou no papel. A ferramenta consiste em, a partir da data em que menstruar, fazer anotações diárias do estado de humor e de sintomas. Comparando mês a mês, você identificará coincidências que deixarão claras as fases do ciclo.

Entenda as quatro fases e como agir em cada uma delas para se beneficiar no trabalho.

1. Pré-ovulatória

Nessa fase, a mulher se enche de disposição. É um período em que ela é capaz de fazer mais de uma coisa simultaneamente. É legal olhar para o próprio trabalho e identificar tarefas que possa realizar sozinha, pois costuma-se ficar mais independente no período também.

2. Ovulatória

A mulher ainda está cheia de energia, mas fica mais emotiva e mesmo um pouco carente de contato com outras pessoas. Esse é um momento bom para executar trabalhos que envolvam trocas com outros integrantes da equipe, chefes ou subordinados, ou com clientes e fornecedores.

3. Pré-menstruação

Nessa fase, começa a declinar a disposição e é uma fase mais crítica. O período é bom para que a mulher se dedique a tarefas que exijam análise ou a solução de problemas. Essa habilidade tem um lado negativo que é fazer a mulher prestar atenção em coisas que ela normalmente relevaria. Por isso, se ela praticar atividades em que possa expressar criatividade -como dançar e pintar-, a energia do momento será canalizada e não voltará em forma de agressividade.

4. Menstruação

O corpo pede descanso e respeitar isso pode ser proveitoso. Não se trata de ficar deitada dormindo o tempo todo, mas, sim, delegar e pedir ajuda, sempre que possível. É uma fase em que a mulher está sábia e por isso apta a tomar decisões importantes.

Fontes: Mariana Mourão, mentora de ciclos menstruais do antigo espaço Sagrado Ser; Bel Saíde, ginecologista natural; Kareemi Dali, criadora da Ginecologia Emocional.

*Com informações da matéria de novembro de 2017