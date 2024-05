Hadad escolhe Kaio como segundo Dono e justifica: 'Jogada estratégica'

Hadad se consagrou como o segundo Dono da Mansão de A Grande Conquista 2 (Record) e ganhou R$ 10 mil. Ele indicou Kaio para ser Dono e explicou que a decisão era por estratégia

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na prova da Troca de Poder, Hadad saiu vitorioso. Ele conseguiu colocar em sua bancada duas pirâmides, somando o maior peso entre os participantes, 9,900 kg.

Ainda, teve que escolher alguém para ser o segundo Dono e apontou Kaio. Justificando o voto à Rachel, indicou: "Não é nada pessoal, nenhum motivo específico, é mais uma questão de jogo mesmo (...). Tenho algumas dúvidas e acredito que seja uma jogada estratégica. Quero mais entender a dinâmica de jogo do Kaio e das pessoas que estão ao redor dele".

A Grande Conquista: Prova da Troca de Poder exigiu memória e sorte Imagem: Reprodução/PlayPlus

Como foi a prova da Troca de Poder

Os participantes tinham que escolher triângulos no painel. Feita essa escolha, deveriam selecionar pirâmides que correspondessem à cor da base.

Caso acertassem, levavam as pirâmides para a sua bancada. Se errassem e escolhessem uma pirâmide com a cor diferente, deveriam deixar no tablado.

Vencia a prova quem somasse o maior peso das balanças. Na disputa, alguns conseguiram pegar 2 pirâmides, outros 1 pirâmide e outros ficaram sem nenhuma pirâmide.

Veja a pontuação de cada Conquisteiro com suas pirâmides:

Cel: 2,800 kg com 1 pirâmide;

Kaio: 5,800 kg com 2 pirâmides;

Taty: 6,190 kg com 2 pirâmides;

Lucas de Albú: 2 kg com1 pirâmide;

Bruno: 5,800 kg com 2 pirâmides;

Vinigram: 4,600 kg com 1 pirâmide;

Geni: 6,400 kg com 2 pirâmides;

Catia: 1,400 kg com 1 pirâmide;

Any: 9,810 kg com 2 pirâmides;

Hadad: 9,900 kg com 2 pirâmides;

Fellipe: 4,20 kg com 1 pirâmide;

Guipa: 3,20 kg com 1 pirâmide;

Edlaine: 6,80 kg com 2 pirâmides;

MC Mari: 2,60 kg com 1 pirâmide.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: O que você achou de Hadad e Kaio como novos Donos? Resultado parcial Total de 40 votos 12,50% Uma boa dupla, vai dar certo! 52,50% Gosto do Hadad; Kaio nem tanto... 20,00% Gosto do Kaio; Hadad nem tanto... 15,00% Péssima! Preferia outros Donos nessa semana Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 40 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso