Fernando explode com Anahí após dinâmica do Faro: 'Hipócrita, mentirosa'

Após a dinâmica do Faro em A Grande Conquista 2 (Record), Fernando atacou Anahí e a criticou por seu comportamento.

O que aconteceu

Entrando no quarto, o Conquisteiro disparou: "Você não existe aqui para mim, agora você vai ver o que a sua incoerência vai fazer... você diz que defende as mulheres, mas olha o que fez com a Lizi".

Any rebateu as ofensas. Ela afirmou que, com ele, não queria ter nenhum assunto.

Fernando insistiu: "Quem não quer assunto com você sou eu. Com você, eu só falo no ao vivo. Porque você não vai fazer comigo o que você com os outros. Comigo você é no ao vivo para te desmascarar. Você é incoerente! (...) Você é hipócrita, mentirosa, [vale] menos que um centavo".

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem é o mais odiado após a 1ª eliminação? Resultado parcial Total de 108 votos Any Rodrighero 0,93% Brenno Pavarini 0,93% Bruno Cardoso 0,93% Catia Paganote 6,48% Cel 0,93% Dona Geni 0,93% Edlaine Barboza 8,33% Fellipe Villas 7,41% Fernando Sampaio 14,81% Guipa 0,93% Hideo 25,00% João Hadad 1,85% Kaio Perroni 3,70% Liziane Gutierrez 0,93% Lucas de Albú 2,78% MC Mari 1,85% Taty Pink 0,93% Vinigram 20,37% Will Rambo Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 108 votos

