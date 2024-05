Atriz, apresentadora mexicana e amiga de ex-RBD morre aos 48 anos

A atriz e apresentadora mexicana Verónica Toussaint morreu, na noite desta quinta-feira (16), aos 48 anos. A notícia foi divulgada por um jornalista local e confirmada pelos veículos CNN, La Vanguardia e Marca.

O que aconteceu

Verónica enfrentava um câncer de mama há mais de três anos. "Fomos informados há pouco que, em algum momento de hoje [ontem], muito jovem, depois de uma longa e dura batalha de três anos e meio, faleceu nossa querida companheira", informou o jornalista Ciro Gómez Leyva.

Onde quer que esteja, querida Verónica, não deixe de sorrir. Ciro Gómez

Antes do câncer de mama, a atriz e apresentadora já havia enfrentado um câncer há duas décadas. Porém, conseguiu viver normalmente até 2021, quando descobriu o tumor no peito esquerdo e que se estendia até a axila.

Verónica Toussaint mantinha uma relação de amizade com Alfonso Herrera, Poncho, que fez parte do RBD Imagem: Reprodução/Instagram

A Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas prestou uma homenagem à atriz. "Lamentamos a sensível morte da nossa querida Verónica Toussaint, atriz e apresentadora, que ganhou o Ariel de Melhor Coatuação Feminina em 2018 pelo filme 'Oso Polar'", disse em um post no X, antigo Twitter.

Ela era amiga do ator Alfonso Herrera, que fez parte do RBD. Nas redes sociais, o ator lamentou a morte da atriz e apresentadora. "Vou sentir muita falta de você. Continue sorrindo e seguindo seu caminho onde quer que esteja", escreveu no X. Já no Instagram, ele publicou uma foto dela e disse: "É assim que eu vou lembrar de você para sempre!".