Sexo oral e palavrões: Tradutora da Globo rouba cena em show de Madonna

Madonna subiu ao palco na praia de Copacabana, na noite deste sábado (4), para o encerramento da Celebration Tour, em um show transmitido ao vivo pela Globo, e a tradutora da emissora chamou a atenção dos telespectadores.

O que aconteceu

A rainha do pop rememora todas as eras de sua longeva e premiada carreira no show. Em diversos momentos, a cantora solta diversos palavrões, frases com conotação sexual e conta algumas histórias picantes de sua vida, inclusive sobre sexo oral, que a tradutora trocou pela expressão "fez um carinho".

Tradutora precisou suavizar as declarações de Madonna. Entretanto, por ser uma apresentação transmitida ao vivo, em alguns momentos a profissional pausava, em busca de termos menos explícitos para traduzir as falas da artista ao público que acompanha ao show pela TV.

Nas redes sociais, o público repercutiu o trabalho árduo da tradutora. Chamada de "heroína" por alguns, outros ressaltaram que ela conseguiu se sobressair com estilo aos discursos ousados da rainha do pop. Confira as reações:

a tradutora sem saber como traduzir a Madonna dizendo que fez um blowjob ( equivalente a chupeta 😂) ela se saiu muito bem #celebrationTourInRio pic.twitter.com/uVTqZcCZkx -- GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) May 5, 2024

a tradutora calada nos palavrões MORRENDO -- êri (@rachelweixsz) May 5, 2024

Madonna: eu tive que chupar alguns caralhos 😈

Tradutora: "eu tive que pegar alguns atalhos" 😇 -- Acontece (@Reckcast) May 5, 2024

imagina a tradutora tendo que traduzir em rede nacional que a madonna mamou um boy no início da carreira pic.twitter.com/4kkib64QkP -- problemático com bundão (@babevivis) May 5, 2024

A tradutora penando com os palavrões -- The Last Fábeo™ (@TheLastFabeo) May 5, 2024

Não aguentei a tradutora se embaralhando pra não traduzir os palavrões que a Madonna falou kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk -- Bina (@sabrinamauriz) May 5, 2024

Fascinante a tradutora omitindo os palavrões da Madonna hahahaha A heroína da noite #MadonnaNaGlô -- Gabriel Vaquer (@bielvaquer) May 5, 2024

"Obrigada Deus por eu ter feito um blow job no cara que me ensinou a tocar guitarra"



A tradutora sem saber o que falar 😭



#MadonnaCelebrationTourInRio pic.twitter.com/IW7ZIE0fcK -- cleytu (@cleytu) May 5, 2024

Tadinha da tradutora tendo que excluir os palavrões e ficando sem ter o que falar... pic.twitter.com/EMNVNBkkEc -- Madonna posando pra capa As Cidades (@Daychella99) May 5, 2024