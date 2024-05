Em noite de Billie Eilish, Paola Carossela é quem rouba a cena: 'Muito fã'

Paola Carossela saiu de casa na sexta-feira (17) com a missão de levar a filha, Francesca, para curtir um evento de audição de "Hit me Hard and Soft", novo álbum de Billie Eilish, mas acabou surpreendida pelos fãs da cantora.

Assim que eles perceberam a presença da chef de cozinha no evento, os fãs começaram a gritar por ela, que também entrou no clima da noite e atendeu uma fila interminável de fotos e abraços.

Sou muito fã de Billie Eilish! Ela [minha filha] mostrou pra mim. Tenho muito orgulho que ela goste de uma mulher tão forte, poderosa e independente como a Billie Eilish. Paolla Carossela

Carinho do público

Mesmo com o programa "Mais Alma" (GNT) e participações recorrentes na grade da Globo, Paolla credita seu sucesso ao MasterChef (Band).

"Acho que minhas participações na Globo foram mais nichadas, isso aqui [abordagem dos jovens fãs] é mais do MasterChef", concluiu.