Anitta mostra buquê gigante de rosas e deixa fãs curiosos: 'Quem será?'

Anitta, 31, posou com um buquê gigante de rosas.

O que aconteceu

Cantora fez mistério quanto a origem das flores. Na imagem, que foi publicada no Instagram, a famosa aparece deitada sobre rosas vermelhas.

Foto despertou curiosidade nos fãs da artista. "Quem será que enviou?", perguntou um seguidor, no X (antigo Twitter). "Ela está apaixonada", especulou outro.

Turnê

Antes de começar a turnê internacional com o "Baile Funk Experience", em 13 países, ela contou que detesta essa época. "A época que saio de tour. A época que foi desenhada para eu ficar estressada, para ficar com ódio da vida. A coisa que mais detesto fazer. Só que, como eu amo tanto esse meu álbum novo, decidi que vou fazer, sim", disse a artista, no Instagram.

A cantora revelou como faz para se acalmar durante a maratona de shows. "Seguindo meu plano, amanhã começam os shows aqui, no México, vou acordar, como tem feito todos os dias, momento de fazer minha meditação, minha manifestação."