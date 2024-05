Simaria deixa alça de blusa cair e aposta em look decotado

Simaria, 41, escolheu em um look decotado para aproveitar o sábado (18).

O que aconteceu

A roupa deixava parte do colo à mostra e valorizava as curvas da cantora. A famosa compartilhou as fotos do vestido estampado nos stories do Instagram.

Simaria abusa de decotes, transparência e tops vazados na hora de escolher um look. A artista também já surgiu com apenas flores coloridas cobrindo os mamilos.