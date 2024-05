Que horas começa o show do Léo Santana na VIrada Cultural 2024?

Do UOL, em São Paulo

O centro de São Paulo vai virar um grande Carnaval com o showzão de Léo Santana na Virada Cultural. O cantor sobe ao Palco Anhangabaú às 17h (horário de Brasília), abrindo a programação do evento.

O festival acontece neste final de semana, dias 18 e 19 de maio. Ao todo, 22 palcos em 12 regiões da cidade estarão com uma programação gratuita para todos os públicos e gostos. A Arena Anhangabaú, no centro histórico de São Paulo, terá mais dois palcos, o São João e a Praça das Artes. Confira abaixo a agenda de shows no local.

Palco Anhangabaú

Sábado

17h - Léo Santana

20h - Joelma

23h - Julian Marley

Domingo

2h - Pabllo Vittar

5h - Djonga

13h - Ara Ketu

15h - Dennis DJ

17h - Matuê

Palco São João

Sábado

18h30 - Àttooxxá e Karol Conká

21h30 - Ajulia Costa

Domingo

0h30 - Kannario + Baile da DZ7

3h30 - Deekapz e Mu540

6h - DJ Lys Ventura e DJ Renata Corr

11h - Fraternidade Caporales Mi Viejo San Simón

12h - Jammil e Uma Noites

14h - Cassiane

16h - Alborosie

Praça das Artes

Sábado

17h - Coco Raízes de Arcoverde (PE)

18h - Congada de Santa Efigênia (SP)

19h - Trio Mocotó (SP)

20h - Terno de Congo de Sainha dos Irmãos Paiva (SP)

21h - Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro (PA)

22h - Nação do Maracatu Porto Rico (PE)

23h - Jongo do Tamandaré encontra Jongo da Serrinha (SP e RJ)

Domingo

2h - Tambor de Criola do Mestre Amaral encontra Tambor de Criola do Grupo Cupuaçu (MA)

10h30 - Flor Ribeirinha (MT)

11h - Samba Lenço de Mauá (SP)

12h - Nega Duda canta Clementina de Jesus (BA)

13h - Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário de Timóteo (MG)

14h - Clarianas convida Alessandra Leão (SP e PE)

15h - Roda de Congo Gabiroba (ES)

16h - Olodum (BA)

Onde: Arena Anhangabaú - Centro Histórico de São Paulo