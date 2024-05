Ex-diretor diz que Globo perdeu qualidade: 'Deve ter alguém com 12 anos lá'

Pedro Vasconcelos fez uma análise crítica sobre as atuais novelas da Globo e detonou o responsável pela estratégia de comunicação da empresa.

O que aconteceu

Vasconcelos disse que a Globo costumava ofertar entretenimento de qualidade com três novelas diárias que eram o suprassumo da dramaturgia.

O diretor afirmou que a teledramaturgia da emissora permitia fazer uma análise sociológica dos telespectadores. "Era possível trabalhar dentro de você o seu entendimento sobre o ser humano, discutir valores familiares dentro de casa", declarou durante participação no podcast GeralPod.

Para Pedro, hoje a Globo tenta "impor" determinados temas aos telespectadores, sem "pedir licença" para entrar nos lares. "É uma imposição de determinadas coisas e foi isso que quebrou as novelas, a perda desses valores e do entendimento de que a televisão é um convidado na casa das pessoas e convidado tem respeito pelo lar que está entrando".

Vasconcelos ressaltou que a Globo não proibia os autores de abordarem os diversos temas, mas ponderou sobre a necessidade de adotar a melhor abordagem de comunicação. "Pode ser que aquela pessoa não gostasse de determinado assunto, então era preciso ter cuidado. Hoje parece que nos portamos diferente. Chegamos [e falamos] 'vocês vão assistir isso aqui'. Peraí, cara, não é assim, você é convidado, não o dono da casa".

Diretor, ao citar perda de qualidade das novelas da Globo, disse que a emissora é comandada por um adolescente. "Tem autores que tem mais delicadeza, habilidade e inteligência, porque [fazer novela] é inteligência de comunicação. Por isso falei que deve ter alguém com 12 anos cuidando de estratégia de comunicação [da emissora], porque se eu quero que o assunto seja bem recebido na casa do maior número de pessoas, se eu quero que as pessoas abram o coração, a cabeça e entendam que não importa a orientação sexual, mas o amor que as pessoas sentem por aquela pessoa, interessa que eu tenha amor, carinho, compreensão e afeto por aquela pessoa, então tenho que fazer isso de forma inteligente para ser bem recebido".

Pedro Vasconcelos estreou na Globo como ator. Entretanto, ele se destacou como diretor e ficou à frente de projetos de sucesso na emissora, como "Sítio do Pica-pau Amarelo" e as novelas "Império" e "A Força do Querer".