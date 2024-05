Que horas começa o show de Michel Teló na Virada Cultural SP 2024?

Do UOL, em São Paulo

O sábado da Virada Cultural ficará 'bem sertanejo' com o show de Michel Teló, agendado para às 21h, no Palco Capela do Socorro.

A agenda da região ainda inclui apresentações de Roberta Miranda, A Dama, Latino e Solange Almeida. No Guarapiranga, a festa fica por conta do Ilê Ayê, Ton Carfi, Teto, WIU e mais.

Ao todo, 22 palcos em 12 regiões da cidade estarão com inúmeras atrações gratuitas para todos os públicos e gostos durante a Virada Cultural.

Confira a agenda de shows:

Palco Capela do Socorro

Sábado

17h - Roberta Miranda

19h - A Dama

21h - Michel Teló

Domingo

13h - Circo Spacial - Uma Parada Mágica

15h - Latino

17h - Solange Almeida

Palco Guarapiranga

Sábado

18h - Billy SP

20h - Ilê Ayê

Domingo

10h - Circo Spacial - Uma Parada Mágica

14h - Ton Carfi

16h - Teto e WIU

Endereço:

Arena Capela do Socorro - Local: Av. Atlântica, 2.450 - Jardim Três Marias