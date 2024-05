Empreguetes recebem proposta importante e Rosário joga balde de água fria

Do UOL, em São Paulo

No capítulo de 'Cheias de Charme' deste sábado (18), Socorro ameaça cortar cabelo de Tom e Laércio interrompe. Tom reclama de Chayene, que pede para romper contrato com empresário.

Penha reclama de trabalho feito por Sandro e marca encontro com Gentil na frente dele. Tom informa às Empreguetes que elas receberam convite para trabalhar em campanha de supermercado com Fabian, e Rosário diz que não aceitam.

Tom decide criar plano para acabar com Rosário e Inácio. Laércio aconselha Chayene a esquecer Empreguetes e Fabian. Liara visita Lygia e elas se desculpam.

Sandro vê Gentil chegando no Borralho e fura o pneu do carro do radialista. Ernani recebe ligação sobre arquivamento de processo, e Elano vê comemoração.