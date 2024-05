Jéssica mata charada sobre investigação de Electra em 'Família É Tudo'

No capítulo de sábado (18), da novela "Família É Tudo" (Globo), Vênus se preocupa com a reação de Netuno/Léo. Otto fotografa Vênus e Netuno/Léo na porta da Fundação.

Paulina tenta controlar a raiva, e Wilson a ajuda. Chicão e Andrômeda reatam. Otto garante a seu cúmplice misterioso que Netuno/Léo cumprirá o combinado assim que recuperar a memória.

Júpiter deixa Plutão e Electra sozinhos na obra para ir a seu encontro misterioso, e os irmãos desconfiam. Jéssica descobre o nome do novo perito e informa a Hans.

Leda e Lizandra decidem ir até a pensão falar com Guto. Paulina afirma a Brenda que Tom não se casará com Vênus. Tom flagra Netuno/Léo carregando Vênus no colo.