Kéfera comenta rumores do uso de anabolizantes em fase 'marombeira'

Kéfera Buchmann, 31, em entrevista à revista Quem.

Influenciadora voltou para a musculação no ano passado. "Eu fiz musculação e ganhei muito corpo dos 13 aos 16 anos, eu não estava na internet, e era muito nova. Nos últimos oito anos da minha vida, eu estava fazendo treino funcional. Na musculação, estou firme e pegando peso mesmo."

Foi maravilhoso usar do exercício físico não só para fins estéticos, mas para a saúde mental. Kéfera

Ela comentou as especulações sobre o uso de anabolizantes para "crescer" mais rápido. "As pessoas acham muitas coisas. Se você falar 'Ah, eu estou pura', as pessoas não acreditam. Se eu falar: 'Não estou pura', também não vão acreditar. Cada um vai achar o que quiser, e eu não tenho como ter controle sobre o que os outros pensam. Deixa os outros acharem e falarem. Eu não posso fazer muita coisa."

Famosa ganhou novo público com a fase marombeira. "Tem muita gente que me acompanhava, que já era meio do rolê da academia. Tem muita galera que cresceu comigo, e uma galera mais nova, mais maromba. Tá muito legal."