Paolla, Gagliasso, Winits e mais: os famosos com refúgios na natureza

Alguns famosos aproveitam para fugir do estresse diário e buscam refúgio na natureza. Bruno Gagliasso, Danielle Winits e Paolla Oliveira são exemplos disso. Confira outras celebridades que têm propriedades em meio à paisagem natural.

Refúgio dos famosos na natureza

Bruno Gagliasso

Com Giovanna Ewbank, é dono do Rancho da Montanha, em Paraíba do Sul.

A propriedade conta com um lago particular e é equipada com seis quartos, seis banheiros, academia, piscina e sauna.

Bruno Gagliasso nada em lago particular do Rancho da Montanha Imagem: Reprodução

João Vicente de Castro

Um dos criadores do Porta dos Fundos tem uma residência de 500 m² com vista para o Jardim Botânico no Rio de Janeiro.

À Casa Vogue, o ator detalhou sobre o ambiente: "Sou festeiro mesmo, e queria ter sala e varanda integradas, com uma circulação fluida que ligasse os ambientes internos e externos. Tudo com transparência e muito verde".

Casa do ator João Vicente de Castro, no Rio de Janeiro Imagem: Casa Vogue

Danielle Winits

O cenário paradisíaco da residência de Dani Winits, avaliada em R$ 5 milhões, já chamou a atenção algumas vezes.

Localizado em Joá, no Rio de Janeiro, o imóvel conta com vista para o mar e mata ao redor.

Danielle Winits surpreende fãs com fotos em casa Imagem: Reprodução: Instagram

Paolla Oliveira

A famosa é dona de um sítio luxuoso na região serrana do Rio de Janeiro.

O local conta com lareira e é cercado pela mata.

Paolla Oliveira medita em sítio luxuoso Imagem: Reprodução/Instagram

Marcos Palmeira

O artista é proprietário da fazenda Vale das Palmeiras, de 200 hectares, na região serrana do Rio de Janeiro.

Fora das telas, por meio da pecuária regenerativa, trabalha com a consolidação de uma agrofloresta.

Marcos Palmeira tem fazenda de 200 hectares no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução

Susana Vieira

A atriz de 81 anos mora em uma casa no meio de uma floresta, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Localizada em Itanhangá, a propriedade avaliada em R$ 10 milhões tem vista para a Barra da Tijuca e suas lagoas.

Vista da casa de Susana Vieira Imagem: Reprodução/Instagram

Ricardo Tozzi

O ator tem uma casa em Petrópolis, na região de Itaipava.

A vista para as montanhas é um dos destaques, sempre compartilhada por Tozzi nas redes sociais.

Ricardo Tozzi mostra vista para as montanhas em casa em Petrópolis Imagem: Reprodução/Instagram

Rodriguinho

Até o ex-BBB tem uma propriedade em meio à natureza.

O cantor aluga uma casa na Serra da Cantareira com vista para a Mata Atlântica.

Rodriguinho com a mãe e na área externa de sua residência Imagem: Reprodução/Instagram

Pepita

A influenciadora mora com o marido, Kayque Nogueira, e o filho, Lucca Antonio em uma casa de 750 m² no bairro Jardim Guedala, em São Paulo.

Apesar de ser localizada na capital, Pepita garante que tem natureza e silêncio. "É muito verde, muita árvore, silêncio. A gente escuta mais o passarinho cantando do que gente falando", garantiu em entrevista à Quem.