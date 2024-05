Rachid abre boca de sacola com segredo sobre filha biológica de Marianinha

Do UOL, em São Paulo

No episódio de 'Renascer' deste sábado (18), João Pedro diz a Zinha que não pensa mais em Mariana. Rachid sente saudades de Dona Patroa.

Rachid revela a Sandra que a criança que Marianinha esperava quando a conheceu cresceu e ganhou o mundo, e que ambos não souberam mais dela. Ritinha e Eliana brigam por causa de Damião.

Sobre 'Renascer'

Substituta de "Terra e Paixão", "Renascer" é escrita por Bruno Luperi. O enredo traz José Inocêncio (Humberto Carrão), fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia.

Após perder a esposa no parto do filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), Inocêncio nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando ele se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.