Esposa de Tony Ramos atualiza estado de saúde do ator após cirurgia

Lidiane Barbosa, esposa de Tony Ramos, afirmou que o ator está bem, após passar por uma cirurgia para tratar um sangramento intracraniano na quinta-feira (16).

O que aconteceu

Ela contou que o "susto foi grande", mas o procedimento aconteceu no momento certo. "Ele está ótimo, tá? Já, já ele estará falando. Amanhã está na UTI e, se Deus quiser, ele vai para o quarto. Deus sabe o que faz e tudo aconteceu na hora certa."

Lidiane ressaltou que a recuperação do marido está dentro do esperado. "Ele tá bem mesmo. Se não estivesse, não estaria falando, mas ele tá bem. A cirurgia foi maravilhosa, todos os médicos disseram. Foi um sucesso."

Internação, cirurgia e recuperação

Tony Ramos passou por cirurgia de emergência Imagem: Reginaldo Teixeira/Globo

Artista passou por uma cirurgia para tratar um sangramento intracraniano. Ele foi internado no Hospital Samaritano de Botafogo, zona sul do Rio,na quinta-feira (16).

Nova tomografia de crânio mostrou "significativa melhora" no quadro de saúde do ator, informou o Hospital Samaritano Botafogo nesta sexta-feira (17). "Tony Ramos respira sem auxílio de aparelhos, está lúcido e seu estado de saúde é estável."

Denise Fraga, que está em cartaz com o ator no espetáculo "O que só sabemos juntos", visitou o amigo no hospital. Ela contou que o veterano está falando e fazendo piada, após passar pelo procedimento.

A gente acabou de tá com o Tony no hospital, ele tá muito bem, a cirurgia foi um sucesso, doutor Paulo Niemeyer é um craque. Ele tá bem, ele tá falando, tá fazendo piada, o Tony que a gente conhece. E agora é a gente rezar, continuar rezando para a recuperação rápida dele... Eu tô muito aliviada, muito feliz, porque ele está muito bem. Denise Fraga, atriz

Sessões do espetáculo "O que só sabemos juntos", que aconteceriam nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de maio no teatro Tuca, em São Paulo, estão canceladas. Informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz Denise Fraga, que divide o palco com o ator.