Madonna, a maior, faz no Rio a festa da família nada tradicional brasileira

Era 22h20, quando uma turma surgiu da passarela construída para conectar o Copacabana Palace ao palco de 800 m² do show de encerramento da turnê Celebration. Na área VIP, de onde era possível avistar a movimentação, convidados começaram a gritar "Madonna! Madonna!". Era alarme falso... O show mesmo foi começar 16 minutos depois, com 50 minutos de atraso, com a drag Bob vestida de Renascença Francesa puxando palavras de ordem de um baile vogue.

Com músicas do início da carreira de pano de fundo, Bob foi esquentando o público, falando da rainha do pop com imagens incomuns da cantora no telão, fazendo um pot-pourri desses 40 anos, quando finalmente ela subiu ao palco debaixo de um halo gigante de luz, usando um quimono e uma coroa na cabeça. Foi difícil ouvir sua voz cantando "Nothing Really Matters" sob tantos gritos do público de 1,6 milhões de pessoas, segundo a Riotur.

Com uma câmera subjetiva direto do palco, Madonna é rodeada por bailarinos o tempo todo, e nessa música acontece o primeiro beijo gay.

Após um longo papo com a galera, elogiando o Rio e elevando a cidade ao lugar mais bonito do mundo, Madonna diz que vai tocar a primeira música que compôs na guitarra e apresentou no CBGBs. Ela então mostrou "Burning Up for Your Love" em uma versão crua e rock'n'roll, possivelmente a mesma que ela tocou no clube, um inferninho nova-iorquino que foi chave na formação do pós-punk e do rock nos anos 80 e 90.

"Open Your Heart" veio depois avançando alguns anos e chegando em 1986 com a Madonna do segundo álbum, "True Blues". Belíssimas ilustrações a la Salvador Dali e dançarinos partindo pra cima de Madonna dão um ar de cabaré ao número. Todos ansiosos pra saber quem seria o convidado para julgar com ela o baile vogue que já recebeu Sevdaliza e Honey Dijon.

"Holiday" começa com um banho de moda e dança embaixo de um globo de espelhos gigante. Uma aula de diversidade e de cultura queer com transmissão ao vivo pela Globo! Conservadores dirão que é libertinagem, mas é só Madonna e sua gangue celebrando um feriado.

"Live to Tell" traz imagens de amigos vítima da Aids, como o grafiteiro Keith Harring, Freddie Mercury e Mapplethorpe. Na versão brasileira, aparecem Cazuza, Renato Russo e Betinho. Um clown que entrega a ela um coração inflável finaliza a homenagem. O momento é emocionante e há choro na plateia.

Uma grande roda com bailarinos que simbolizam Jesus e padres com incensários pelo palco criam um dos momentos mais impactantes do espetáculo até aqui. Todos sabem da ligação de Madonna com o catolicismo e, aqui, ela a representa com a dramaticidade de quem viveu entre a culpa e a afronta numa interpretação belíssima e lenta de "Like a Prayer", que terminou com uma homenagem a Prince. Destaque aqui para a participação de David, filho de Madonna, tocando guitarra vestido como o gênio de Minneapolis.

Um ringue de boxe surge no meio do palco nos primeiros acordes de "Erótica", que ela canta encarnando uma Marylin Monroe boxeadora dando margem a muitas interpretações. A famosa cama de veludo aparece no palco com a Madonna do passado simulando um sexo lésbico com a Madonna de hoje. Deu para imaginar a gritaria da bancada conservadora.

Estava aberta a sessão sexy do show numa roda de bailarinos e entra "Justify my Love" lenta e arrastada se alastra pela praia, que vai inteira mudando de cor, vermelha, branca...

De camisola, ela emenda "Fever", e o telefone toca. Dançarinas de topless a cercam para iniciar "Hung Up", sua volta à disco music. A praia explode no primeiro momento dançante de verdade da noite.

O show é teatral, queer, autobiográfico, denso. Quem buscava uma festona teve que se contentar com a ópera burlesca da vida de uma das maiores artistas da nossa época.

Madonna salta para "Bad Girl" e quem brilha é sua filha Mercy James ao piano. Depois, outra filha, Estere, arrasou como DJ e dançarina em "Vogue", no momento do ballroom, homenagem aos bailes nova-iorquinos que a musa ajudou a divulgar pelo mundo nos anos 90.

E a grande entrada de Anitta foi mesmo para julgar com ela os dançarinos do baile vogue que ela arma no palco. E rolou uma simulação de sexo oral. Que momento.

Quase não se vê instrumentos no palco, a não ser por momentos de solistas, como a própria Madonna e nas participações dos filhos. "Die Another Day" foi exemplo disso, praticamente um videoclipe encenado ao vivo. Tudo é tratado com um olhar audiovisual e cênico. Um espetáculo costurado pela história musical de Madonna em todas as suas fases. "Don´t Tell Me" trouxe a Madonna country —20 anos antes de Beyoncé investir no gênero.

Madonna estava falante, então teve mais um momento de conversa: "Eu já tive homens brasileiros e sei o que é safada e bunda suja", disse Madonna. Ela agradeceu pelo amor dos brasileiros. "Sinto a bandeira brasileira no meu coração e na minha bunda. Estou no céu", ela disse enquanto tomava fôlego pra seguir para a última parte do show. "Sou só uma garota de Michigan. E cá estou, não era pra ser, mas lá se vão 40 anos e carreira."

A musa lembrou do aniversário de Keith Harrings e agradeceu a população queer, que sempre a apoiou: "Vou lutar por vocês até a minha morte." Ela pediu ao público que acendesse os celulares antes de tocar no violão de express "Yourself".

Depois da versão acústica de "La Isla Bonita", entram os ritmistas da Viradouro puxando "Music".

E então, lá estava Pabblo. Nossa drag mais famosa lidera o número que traz a morro carioca de Music. A camisa da seleção voltou pro seu lugar de origem, do povo humilde, preto e de toda é qualquer orientação sexual.

Imagens nos sete telões trazem uma videobigrafia de diversos momentos com falas icônicas da cantora, preparando o público para uma imersão eletrônica e imagética. Ela revisita seu álbum mais eletrônico numa versão potente e moderna de "Ray of Light". Teve ainda uma interpretação emocionada de "Rain", um de seus hits lentos de maior sucesso antes de ela pregar uma homenagem a Michael Jackson com a silhueta dos dois dançando juntos ao som dez "Billy Jean" e depois "Like a Virgin" com fotos dos dois juntos projetadas no telão.

Em "Bitch I'm Madonna", dançarinos encarnando as diversas fases de Madonna além da própria se juntaram no palco para dar a dimensão da versatilidade de sua carreira.

Em pouco mais de duas horas de show, Madonna entregou muito mais do valor pago a ela pelo governo do Rio e pelos patrocinadores. Ela entregou dignidade, orgulho, solidariedade e ainda devolveu ao público em geral a alegria de usar a camisa com as cores verde e amarela. Foi uma festa da família nada tradicional brasileira liderada pela maior artista pop do nosso tempo.