Ia ficar na muvuca: fãs ganham ingresso VIP horas antes de show de Madonna

Mil e quinhentas pessoas saíram hoje para a praia de Copacabana certas de que veriam o show da Madonna em meio à multidão. E terminarão a noite numa área VIP reservada para quatro mil fãs: eles foram sorteados aleatoriamente durante o dia, pela produção do evento.

O que aconteceu

"Fui escolhida porque eu estou caracterizada de Madonna. Uma moça me seguiu e me deu. Ia ficar no meio da muvuca e agora sou VIP", celebra a coach em automotiva Roberta Robert, 49.

Natural do Paraná, Roberta diz ter fugido de casa para ver ao primeiro show da cantora no Brasil, em São Paulo. Seguidora fiel da loira, reclama de receber críticas por se vestir como a ídola, mas justamente por causa disso, ressalta, verá a artista de pertinho.

Muitas pessoas criticaram, falaram: 'Ah, isso é coisa de adolescente, e você já tem idade'. A idade está na cabeça, gente. Eu não tenho cara de 50, tenho cara de 30. E a minha mente é de 18.

Roberta Robert ganhou VIP para show de Madonna Imagem: Filipe Pavão/UOL

As chilenas Karin Araya, 49, e Rosa Kuhnow, 70, chegaram neste sábado no Brasil para assistir ao show, e celebrar o aniversário da matriarca. "Ela veio comemorar com mais de um milhão de pessoas", empolga-se a filha, que também foi selecionada para a área reservada.

Para minha mãe, representa muito estar aqui. Imagina? Estamos no Rio, e é primeira vez que pude viajar com ela. Vir justamente celebrar seu aniversário e ver a Madonna ao vivo é fabuloso.

Eufórica e correndo para pegar o melhor lugar, Isabela conta que "mulher veio, olhou para a gente, me viu montada e deu o ingresso. Isso aconteceu agora, há duas horas". O amigo, Junior, ainda sem acreditar, acrescenta que para receber o convite, precisou citar umas dez músicas da Madonna". E garante que acertou tudo.

O técnico de enfermagem Alisson Alexandre, 29, nem estava com a roupa de vir quando recebeu o convite, de surpresa, na praia. De sunga, o mineiro de Divinópolis improvisou uma bolsa com a canga e só veio. "Fui surpreendido com o VIP da Madonna. Pus uma sunga, uma canga combinando e vim."

Karin e Rosa foram surpreendidas com ingressos VIP para show de Madonna Imagem: Filipe Pavão/UOL

Quando e onde assistir? Saiba detalhes sobre o show

O show começa às 21h45 no palco montado na praia de Copacabana, 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros.

O espetáculo será transmitido ao vivo, pela TV Globo e Multishow (TV) e pelo Globoplay (streaming). Na Globo, a transmissão começa após a novela Renascer. No Multishow e na Globoplay, a cobertura inicia-se às 21h30.

Kenya Sade e Marcos Mion serão os apresentadores principais. No Multishow e Globoplay, Marcus Majella, Laura Vicente e Gui Guedes também estarão à frente da transmissão.

A Globoplay disponibilizará o evento gratuitamente para não assinantes, bastando estarem logados na plataforma. Para isso, é necessário criar uma conta Globo, sem qualquer custo.

A apresentação narrará a vida da pop star e será dividida em sete atos, que contarão sobre as diversas fases da cantora. Sucessos como "Like a Virgin" e "Bitch, I'm Madonna" estarão no repertório, mas a artista também interpretará canções que não eram ouvidas ao vivo há anos, como "Nothing Really Matters", "Erotica" e "Justify My Love".