'Tem que trabalhar': eles são milionários e não deixarão herança aos filhos

O ator Jeff Goldblum, 71, revelou que não deixará herança aos filhos. Com fortuna estimada em US$ 40 milhões, equivalente a R$ 204 milhões, ele declarou que os herdeiros precisarão conseguir um emprego. Confira outros famosos que prometem o mesmo.

Eles também não vão deixar herança

Mark Zuckerberg. Com aproximadamente R$ 782 bilhões, o CEO do Facebook revelou que doará seu dinheiro a projetos sociais, após sua primogênita nascer em 2015. "Queremos que você cresça em um mundo melhor do que o nosso. Faremos nossa parte para isso, não apenas porque a amamos, mas também porque temos uma responsabilidade moral com todas as crianças na próxima geração."

Bill Gates. O cofundador da Microsoft vai deixar apenas 1% de seu dinheiro (cerca de R$ 642,7 bilhões) aos filhos e doará o resto à sua instituição filantrópica. "É um desserviço para as crianças ter enormes somas de riqueza. Isso distorce tudo o que eles podem fazer ao criar seu próprio caminho."

Elton John. O astro pretende deixar os filhos em uma situação confortável financeiramente, mas não com toda sua fortuna. "Qualquer coisa além do básico, eles têm que sair e ganhar por si próprios", disse ao jornal Mirror em 2018. O artista tem um patrimônio de aproximadamente RS 3,2 bilhões.

Mick Jagger. O vocalista da Rolling Stones disse ao The Wall Street Journal que seus oito filhos "não precisam de US$ 500 milhões (R$ 2,5 bilhões) para viver". Ele deixará o dinheiro para instituições de caridade para "fazer algum bem ao mundo".

Jackie Chan. Com aproximadamente R$ 2 bilhões, o ator afirma que os filhos terão que acumular o próprio patrimônio. "Se ele é capaz, pode ganhar o seu próprio dinheiro. Senão, eu estarei desperdiçando meu dinheiro", afirmou sobre o filho mais velho, Jaycee Chan, 40.

Sting. Com um patrimônio líquido estimado em R$ 2 bilhões, o cantor apontou que não sobra muito dinheiro ao jornal britânico Daily Mail em 2014. "Eu certamente não quero deixar para meus filhos fundos fiduciários que são um fardo. Eles precisam trabalhar."

Ashton Kutcher e Mila Kunis. Com patrimônios acumulados de cerca de R$ 1,4 bilhão, o ator afirmou em entrevista ao podcast Armchair Expert que querem ensinar os herdeiros a ter autonomia e batalhar pela própria grana. "Vamos acabar doando nosso dinheiro para caridade e para várias coisas."

Daniel Craig. O ator britânico já disse que acha a ideia de herança "detestável" e que seus dois filhos não vão receber sua fortuna de aproximadamente R$ 811 milhões. "Não quero deixar uma grande quantidade de dinheiro para a próxima geração. Acho que herança é algo desagradável. Minha filosofia é me livrar dela ou doar antes de partir."